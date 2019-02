El Parlamento de Navarra acuerda por unanimidad estudiar que las maltratadas puedan protegerse con perros adiestrados

Navarra no cambiará la Ley Foral 14/2015 para incluir los perros escolta dentro de las medidas contempladas para proteger a las víctimas de violencia machista, pero sí ha acordado por unanimidad de todos los grupos en el pleno de este jueves "elaborar un estudio de valoración y viabilidad para contemplar el acompañamiento de perros escolta como medida de protección en las mujeres en riesgo o en situación de violencia de género" que "será elaborado por un equipo multidisciplinar formado por personas y entidades especializadas en este ámbito".

La parlamentaria de Podemos Tere Sáez ha accedido a retirar su Proposición de Ley Foral ante las peticiones del resto de grupos y en su lugar todos han presentado y votado a favor de la resolución que encargará el estudio. Además, incluye un segundo punto en el que se compele al Ejecutivo navarro a que "analice la posibilidad de implantar un plan piloto con el objetivo de testar y valorar la eficacia de dicha medida, establecer los mecanismos para poder legislarla con garantía y valorar las situaciones de riesgo que pueden darse para el resto de la sociedad".

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, PSN, PPN e I-E asume la "prioridad que la lucha contra la violencia hacia las mujeres entraña para las distintas Administraciones Públicas" y, a ese respecto, aboga por "estudiar la eficacia" que el perro de defensa podría tener como herramienta de protección y garantía de seguridad.

En ese marco y en su afán de "regular con garantías" cualquier medida de protección contra las violencias machistas, se incide en la necesidad de "analizar la idoneidad del perro escolta y la posibilidad de validar su inclusión entre los protocolos de defensa establecidos para, entre otros, evitar que la responsabilidad recaiga en las propias mujeres".

En Navarra 91 mujeres requieren actualmente alguna de las medidas de protección que, en función del riesgo, se ponen a su disposición de un modo coordinado desde los ámbitos policial, judicial, social o sanitario, tal y como se dispone tanto en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, como en la Ley Foral 14/2015, para actuar contra la violencia hacia las mujeres.

Silvia González ha entendido la resolución como un triunfo: “Me la han aprobado”, ha indicado en declaraciones a eldiarionorte.es la dueña de Sugui e impulsora de la campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org.

La parlamentaria Tere Sáez ha explicado en la tribuna que “ya que no iba a salir la ley, por lo menos que salga esta moción”, y ha reconocido que la posibilidad de usar perros para defender a las maltratadas de la violencia de sus exparejas debe ser “un derecho para las mujeres que les corresponda, no para todas en general”. Para que el estudio no se olvide, ha defendido introducir una enmienda que da 6 meses al Ejecutivo para poner en marcha medidas.

La parlamentaria de UPN Ana San Martín ha abundado en la necesidad de estudiar las medidas: “Los perros están entrenados para proteger, y por tanto para atacar si se requiere. Hay que pensar las razas, el tipo de adiestramiento, quién puede hacerlo… hacer un seguimiento al animal y ver cómo reacciona en momentos de tensión que no tengan que ver con el maltrato… debe ser seguro para toda la población”.

Desde EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde ha defendido que “las políticas de igualdad tienen que estar en el más alto nivel político y ser transversales. Así lograremos una sociedad más justa y democrática”, y ha recordado que la propuesta de ley retirada “planteaba una modificación que no iba a permitir acceder a todos los espacios” a Silvia con su perro.

La socialista Nuria Medina ha abogado por “avanzar en medidas de protección y de seguridad. Las vamos a apoyar siempre, pero queremos que estén garantizadas, que sean razonables, que estén testadas y que no supongan riesgos para la sociedad. No son perros pacíficos, hay que ver cómo reaccionan ante situaciones de estrés. Estos perros son como llevar un arma”. “Necesitamos medidas eficaces. No dar pasos en falso”, ha sentenciado.