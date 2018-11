Podemos urge la formación de género para los jueces "para acabar con la desigualdad en el sistema judicial"

Llueve sobre mojado. La decisión de los jueces de la Audiencia Provincial de Navarra -los mismos que dictaron la sentencia de la manada- de condenar a diez meses de prisión a un hombre que acuchilló y casi estrangula a su exmujer al considerarlo "un delito de maltrato ocasional" pero no de tentativa de homicidio ha hecho que Podemos-Orain Bai urja a que los magistrados de la Comunidad foral reciban formación de género “para acabar con la desigualdad en el sistema judicial”.

La parlamentaria de la formación morada Tere Sáez ha asegurado que la decisión “es un mazazo muy fuerte porque vuelve a crear desilusión y desconfianza a las mujeres en la justicia actual y responde a parámetros del siglo pasado en unos momentos en que la sociedad está pidiendo acabar con esta justicia patriarcal”.

A juicio de la también militante desde hace décadas en movimientos feministas como Andrea-Lunes Lilas, “es imprescindible la formación de género en el ámbito de la Justicia para poder juzgar con criterio todo aquello que afecta a la violencia machista. No es un problema de una condena alta sino del concepto en el que se pone en cuestión a la mujer dejándola en situación vulnerable”.

Sáez ha recordado que “precisamente ayer la Justicia reconoció el agravante de género en cualquier uso de la fuerza contra la mujer, lo que demuestra que hay personas que no deberían estar hoy en día juzgando sin esta formación”.

La parlamentaria recuerda también que estos mismos jueces no consideraron violación sino abuso el proceder de los cinco miembros de la manada en los Sanfermines de 2016. Efectivamente, los magistrados José Francisco Cobo Sáenz, Ricardo Javier González y Raquel Fernandino Nosti rechazan en esta ocasión el delito de homicidio en grado de tentativa porque el hombre desistió "de manera libre y voluntaria" de su conducta cuando la víctima se estaba quedando sin aire. "Cesó la situación de peligro para su vida, y la causa directa de la no producción de resultado mortal no fue otra que la voluntaria interrupción de los actos que hubieran podido causar la efectiva muerte" de la víctima, argumentan.

El tribunal condena al hombre por maltrato ocasional con las agravantes de hacerlo "en presencia de menores", con "arma blanca" y "en el domicilio común". También aplica el atenuante de "trastorno mental" porque estaba sometido a estrés y tratamiento psiquiátrico. Además de la pena de cárcel, le inhabilita para ejercer la patria potestad de los dos hijos durante dos años y seis meses y le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la mujer o de los niños.

Un plan Skolae para la Judicatura

La parlamentaria ha considerado que estas “sentencias en su conjunto debilitan el Estado de Derecho y mantienen la justicia patriarcal”, por lo que ha solicitado “un plan Skolae para la Judicatura”, en referencia al plan de coeducación que impulsa el Ejecutivo Navarro para los alumnos de 0 a 18 años, que está recibiendo furibundos ataques por parte de los sectores más conservadores de las sociedades navarra y española.

Tere Sáez ha animado a la sociedad a que participe en las distintas movilizaciones propuestas para este domingo, Día Internacional para la Erradicación de Todas las Formas de Violencia Contra las Mujeres. El viernes a las 11 horas, el sindicato abertzale LAB ha convocado una concentración frente a la Audiencia de Navarra para criticar que en los juzgados “no hay justicia para las mujeres".