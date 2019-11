Pedro Sánchez asegura en Vitoria que no pactará con el Partido Popular

El presidente del Gobierno de España en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes en Vitoria el voto para el Partido Socialista para conformar un gobierno progresista: "Bloqueo de todos, Gobierno de nadie". Sánchez se ha comprometido a no hacer una gran coalición con el Partido Popular, como Unidas Podemos asegura que va a hacer: "Nosotros no vamos a pactar un Gobierno con un partido que ha pactado con la ultraderecha, que banaliza la violencia de género, que banaliza la igualdad entre mujeres y hombres, y que banaliza la historia democrática de este país".

En el acto electoral también han estado presentes la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, y la vicepresidenta del Gobierno, Isabel Celaá, entre otros referentes del Partido Socialista en Euskadi. Mendia ha agradecido la presencia de Sánchez en Euskadi y ha llamado a "combatir las mentiras" contra el PSOE durante esta campaña electoral. La líder socialista ha subrayado que, así como en las elecciones del 28 de abril, el objetivo era que no ganase la derecha en España, en estas elecciones, todos los partidos "están combatiendo al PSOE, y, en el fondo, lo que pueden llegar a conseguir es debilitar la opción del PSOE". Mendia ha incidido en que si Sánchez hubiera querido ser presidente de España, lo hubiera sido, "hubiera cedido a las presiones de la derecha, aplicando un 155 sin límites a Cataluña, no permitiendo que María Chivite fuera presidenta en Navarra, y que el PSOE cosiera a Navarra y generará convivencia allí, donde había enfrentamiento". Ha valorado que el PSOE no cediese "a las presiones de Podemos" porque de haber sido así, hoy España tendría un "Gobierno débil".