La campaña electoral arranca con fuerza en Navarra con un escaño en liza entre PSN y EH Bildu

La campaña electoral ha arrancado con fuerza en Navarra, donde los primeros sondeos electorales apuntan a que habrá una reñida disputa por el quinto escaño en juego entre PSN y EH Bildu. Según estos datos, la victoria volvería a caer del lado de Navarra Suma -coalición que integra a UPN, Ciudadanos y PP-. Los socialistas -actualmente en el Gobierno navarro, junto con Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu- mantendrían 1 de los 2 escaños que obtuvieron en la pasada campaña; mientras que Unidas Podemos conservaría el escaño que logró las pasadas elecciones.

La jornada de jueves ha arrancado con el acto de precampaña de EH Bildu en Pamplona -el arranque de campaña ha sido por la tarde en Donostia-. La cabeza de lista al Congreso, Bel Pozueta, ha señalado que EH Bildu tiene un gran reto por delante en Navarra: "Lograr un escaño en el Congreso. En las elecciones de abril nos quedamos a las puertas, a 408 votos. En esta campaña aceptamos este reto. Lo decimos con humildad, desde la humildad, pero con total convencimiento". En esta ocasión -y de acuerdo con el sondeo electoral elaborado por Endika Núñez para el diarionorte.es- el quinto escaño se lo van a disputar EH Bildu y PSN. Pozueta ha añadido que EH Bildu trabajará en Madrid para "defender el autogobierno y la soberanía de Navarra". En el mismo acto ha participado el cabeza de lista al Congreso de EH Bildu Araba, Iñaki Ruiz de Pinedo, quien ha señalado que EH Bildu hace lo que promete, y eso nuestra gente lo sabe, la gente de la calle lo sabe, y eso es un gran valor". Ruiz de Pinedo ha subrayado que estas elecciones son una "oportunidad importante para la ciudadanía para responder ante tantas injusticias y amenazas", por ello, ha añadido, "cuantos más soberanistas de izquierdas tengamos en Madrid, mejor se podrán defender estos intereses. Eso es lo que nos jugamos en estas elecciones".

Bel Pozueta, inicio de campaña electoral en Navarra

La cabeza de lista al Congreso por Unidas Podemos, Ione Belarra, ha presentado este jueves las líneas generales de la propuesta de su formación en la Plaza del Castillo, rodeada del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, del parlamentario Mikel Buil y de Marisa de Simón, portavoz de Izquierda-Ezkerra (formación con la que concurren al Senado). La candidata a ocupar el único escaño que obtendría Unidas Podemos en Navarra -de acuerdo con las predicciones de Endiña Núñez elaboradas para este medio- ha exigido al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que explique si "va a pactar con PP y Ciudadanos a partir del 10 de noviembre". Belarra ha asegurado que llevan dos días esperando respuesta, y que "teniendo en cuenta que el PSOE este verano contestaba a documentos de cien páginas de negociación en apenas unas horas, o unos minutos al final de esa negociación, me parece que están tardando demasiado". Belarra ha insistido en que es necesario apoyar a Unidas Podemos para evitar que se pacte "una gran coalición entre PP y PSOE". Ha llamado a votar a su formación para evitar que se vuelvan a aprobar leyes "como la ley de estabilidad, en la que Navarra se ha dejado mucho en el camino" y para garantizar "que los recortes se hagan por arriba y no por abajo".

Acto de apertura Ione Belarra Unidas Podemos

Navarra Suma -coalición de UPN, PP y Ciudadanos- ha celebrado el acto de apertura de la campaña electoral en el Paseo de Sarasate de Pamplona, donde gran parte de los representantes públicos del partido se han congregado alrededor de una gran pantalla. El cabeza de lista al Congreso, Sergio Sayas, ha llamado a los votantes a secundar su candidatura para "defender Navarra y España. Navarra siempre ha sido líder de Navarra y ahora vive de las rentas de los que supieron gestionar. Esta es una nueva oportunidad de apostar por Navarra". Tanto Sayas como Ruth Goñi, cabeza de lista al Senado, han subrayado que "en Navarra, votar al PSOE es votar al nacionalismo vasco". Goñi ha llegado a asegurar que "el PSOE ha engañado a sus votantes": "Es la primera vez en 40 años que un candidato [Pedro Sánchez] tiene más de una opción y no le gusta ninguna, así que debía de querer elecciones".

Arranque de campaña electoral Navarra Suma

Las candidatas al Congreso y al Senado por Geroa Bai -María Solana y Esther Cremaes- han arrancado este jueves la campaña en la sede del partido, en un acto en el que se han dejado ver en señal de apoyo miembros destacados del Gobierno de Navarra, como la expresidenta del Ejecutivo y portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, o la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo. Barkos ha pedido el voto para "dos mujeres imprescindibles" y ha asegurado que no hay voto útil: "Cuando oigo hablar de voto útil en la campaña española, a veces se me abren las carnes. No hay voto útil, sino trabajo capaz y generosidad, y es en lo que nos vamos a basar". La candidata al Senado, Esther Cremaes, ha incidido en que "la política tiene que dejar de ser esa visión cortoplacista para aprobar las elecciones más inmediatas". Ha subrayado que van a defender "el autogobierno" frente a los que quieren "volver a recentralizar y revertir algunas transferencias de Navarra que garantizan el Estado de Bienestar". Por su parte, la candidata al Congreso, María Solana, ha señalado que "es tiempo de soluciones y de llevar a cabo una política responsable que de verdad se preocupe por los intereses de la ciudadanía navarra". Solana ha insistido en que es importante recuperar la voz de Geroa Bai en el Congreso y en el Senado para seguir trabajando en la transferencia de competencias a Navarra y en la derogación de leyes como la 'ley mordaza'.

Acto de arranque electoral de Geroa Bai

Los encargados de cerrar el arranque electoral en Navarra han sido los socialistas. En el acto, que ha tenido lugar en la sede del PSN, la presidenta del Gobierno y secretaria general del PSN, María Chivite, ha acompañado a Santos Cerdán, Secretario Ejecutivo de Coordinación Territorial y cabeza de lista al Congreso por Navarra, y a Toni Magdaleno, candidato al Senado. Chivite ha resaltado que este 10 de noviembre, "más allá de las personas concretas", se está eligiendo entre un modelo que "fortalezca nuestro Estado de Bienestar o un modelo que ponga en cuestión la violencia de género o las orientaciones sexuales". Santos Cerdán ha asegurado estar "ofendido" por la utilización que se ha hecho de Navarra, que ha "sido utilizada como mercadeo". Ha exigido que se respete el Gobierno de Navarra porque "ha sido elegido democráticamente" y ha llamado a movilizar el voto para apostar "por la convivencia, por vivir en paz y por la pluralidad de Navarra" y porque si no, en España "va a haber un Gobierno liderado por Pablo Casado, cuyo vicepresidente va a ser Santiago Abascal": "Antes decíamos que si no íbamos a votar, puede venir la ultraderecha. Hoy la ultraderecha ya está". El candidato al Senado, Toni Magdaleno, ha pedido el voto porque el proyecto socialista es el único "capaz de cohesionar". Magdaleno ha hecho un especial llamamiento a la gente joven porque "si alguien se juega algo en estas elecciones es la gente joven, cuyas oportunidades laborales y de futuro dependen de que haya un Gobierno progresista".