¿Son necesarios los partidos políticos?

El genial Antonio Gaudí fue atropellado por un tranvía que le causó la muerte. Fue tomado por un mendigo dado su aspecto y su vestimenta. Tras esos ropajes de pobreza se escondía una de las mentes más geniales del siglo pasado. Su talento no estaba revestido de adornos externos. Lo intangible, lo que no puede ser percibido físicamente, empieza a descollar en la nueva sociedad. Lo inmaterial despunta. El conocimiento, las patentes, las redes sociales, la marca, la reputación, la innovación...Todos ellos son conceptos en alza. La sociedad materialista va dejando paso a una sociedad menos tangible. Dos pueden ser las razones para ello. Por un lado, la nueva economía no se basa en la mano de obra sino en la cabeza para obrar. Por otro, la crisis nos ha hecho percibir que se puede vivir con menos; aunque el consumo es muy tentador.

En la actual economía, la clave ya no es producir sino aportar valor. La mercancía, el fetiche de la sociedad industrial, ya no es lo que era. Los productos son algo realmente fácil de crear; cada día son más asequibles si seguimos el criterio de utilidad. Un gran smartphone lo tienes por 100 euros; un coche con prestaciones adecuadas por 12.000 euros; cualquier ropa sin marcas la tienes por 50 euros... La clave de la competitividad ya no se aloja en producir más, sino en ser diferente. Por ello la publicidad, el sustrato ideológico del mercado, ya no nos trasmite el verbo poseer sino experimentar. Lo importante no es la compra sino la emoción. La robotización, la digitalización, el sistema de impresión 3D… está descubriéndonos una nueva economía. Vamos avanzando a una economía del talento. Que no quiere decir que sea más ecuánime que la anterior.