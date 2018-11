Quién sería Alfredo Landa hoy

Si hubiera que inventar hoy un personaje popular para las películas de sobremesa, ya no sería el que representó tantas veces Alfredo Landa: el aldeano calado con la boina y aferrado a su equipaje temeroso del tráfico de la Gran Vía, desconcertado por la belleza de las mujeres madrileñas y los hábitos sofisticados de la capital tras un largo viaje en autobús. Hoy tal vez habría que hacer la construcción inversa: llevar el ridículo y el pasmo del campesino sobrepasado por la gran ciudad al urbanita que nunca ha vivido fuera de la capital, porque le extrañaría descubrir esa otra vida que existe sin la asfixia de las horas perdidas en el metro y los pisos tan mínimos que recuerdan a los hoteles cápsula japoneses que hace poco parecían una profecía apocalíptica.

Quizá todos seamos víctimas de nuestra época, pero no deja de ser una realidad. Todos los focos están puestos hoy en el centro, en las grandes capitales. No sólo en Madrid y Barcelona, sino también en Nueva York, en Londres, en Tokio, en Berlín y en tantas otras que conforman nuestro imaginario cosmopolita, de tal forma que cualquier hecho de relieve ocurre en lugares en los que no hemos estado ni estaremos nunca.

Es en las grandes urbes donde actúan los intérpretes del teatro de nuestro tiempo, cada vez más lejos de nosotros y sin embargo más omnipresentes. Es allí en donde se reúnen los políticos y donde se celebran los conciertos y los eventos deportivos y donde se sorprende a los famosos en algún escándalo alcohólico o sexual, y de esta forma cualquier español medio sabe más de acontecimientos que suceden en ciudades situadas en otro continente que de lo que pasa en Burgos o Alicante.

Porque junto al fenómeno de la mundialización que ya estaba en los primeros libros de la ESO y al apelotonamiento de Madrid o Barcelona cuya histeria inmobiliaria no parece disuadir a nadie, parece haberse producido una progresiva invisibilidad de la vida de la periferia.

Las primeras víctimas, por supuesto, fueron los pueblos. Julio Llamazares lo contó mejor que nadie en La lluvia amarilla, la novela canónica del pueblo abandonado, con sus últimos habitantes solitarios y sus casas al borde del derrumbe y el olvido entre las vigas quejumbrosas y las zarzas. Pero el fenómeno todavía se ha acentuado más, y ahora hasta las ciudades de provincias se podrían parecer por momentos cada vez más a la periferia, de pronto tan faltas de atractivos como las antiguas aldeas con el futuro agrícola de sus tractores frente a ciudades medianas.

Recientemente, Sergio del Molino también ha puesto la atención en los territorios situados al margen de estos grandes núcleos fagocitadores. Tanto en su brillante y exitosa La España vacía, como ahora en Lugares fuera de sitio, en que combina sus amplias lecturas con su instinto de periodista, viaja a través de la geografía y la historia de localidades y regiones apartadas de los enclaves principales, para prestar su oído a lo que ocurre en los sitios de los que ya no habla nadie.

No se trata ya sólo de la suerte de los territorios cada vez menos presentes, diluidos en un desconocimiento tan grande que para muchos el propio país es un continente virgen con las fronteras aún por trazar. Sino de los hábitos y formas de vida que el pánico global parece haber impuesto como comunes.

Así que el icono cinematográfico nacional tal vez sería hoy el pasajero que hace el viaje contrario a Alfredo Landa en su asiento vacío del autobús. El que descubre ya con los pulmones deshechos por el humo y la alteración de sus prisas madrileñas esa otra vida, la vida con aire limpio y horas libres por delante, la otra vida que se perdió atraído por los anuncios de neón y la promesa de El Dorado de la capital, sin que nunca le invitaran a ninguna de las fiestas que al parecer allí se celebraban.