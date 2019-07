¿Entramos en el Gobierno de Navarra?

Hace cuatro años desde Podemos Ahal Dugu se negoció la existencia de una Vicepresidencia de Derechos Sociales; se peleó para que tuviera competencias en Empleo y una persona independiente al frente. Era lo lógico dadas las prioridades de nuestro partido. Y aunque no entramos en el Gobierno se consiguió.

También conseguimos el acuerdo para hacer una reforma fiscal que permitiera revertir recortes en Derechos sociales, Educación, Sanidad, Cooperación al Desarrollo. O propuestas en temas de Igualdad de cara a considerarlo un tema transversal. Y también hubo otras muchas aportaciones en temas que, siendo de nuestro interés, no se consideraron prioritarias.

Ahora, nuestro equipo negociador nos ha conseguido una Consejería en el gobierno.

Al equipo negociador se le encargó estar abierto a negociar, “o no”, la entrada en el gobierno. Sabiendo que una parte del Consejo Ciudadano de Navarra no estaba a favor si quiera de la entrada por motivos variados que se exponen en un artículo recientemente publicado. Yo repito la pregunta que se hacía en dicho artículo: “¿Seguro que Podemos Navarra debe entrar en el Gobierno Foral?”. Y añado otra: y caso de entrar, ¿serían las competencias negociadas las más apropiadas para los intereses que defiende el partido? ¿Serán el lugar desde donde mejor se podrán trabajar las políticas que más afectan a la gente? Mi opinión es que no.

Otro motivo por el que creo que no deberíamos aceptar el acuerdo ofrecido por el PSN, yo creo que un poco maliciosamente, es el perfil jurídico de nuestro Secretario General. Alguna gente podría interpretar, y yo estoy convencida de que no es así; pero, repito, podría pensarse que se acuerda un sillón para él, debilitando así la credibilidad de nuestro partido. Como se suele decir, la mujer del césar no solo debe ser honrada sino parecerlo. Y entiendo que nuestra situación no es como para que dejemos que haya quien piense que estamos en política por los cargos.

Hace dos años apoyé al actual Secretario General de Podemos Ahal Dugu en las primarias. Y no dudo que haya hecho todo lo posible para alcanzar un buen acuerdo de cara a la conformación del próximo Gobierno de Navarra. Sin embargo discrepo sobre que lo ofrecido por el PSN sea lo más adecuado para los intereses de Podemos Ahal Dugu. Es verdad que en todos los departamentos se pueden aplicar políticas del partido. También lo es que nos han dado unos nombres sugerentes, Justicia y Migración, que a la hora de la verdad tiene pocas competencias autonómicas.

Teniendo además en cuenta la situación del partido en Navarra, sus últimos resultados electorales, yo sería más partidaria de dejar a un lado los puestos en el Gobierno de Navarra, cómo ha hecho IE, y centramos en controlar que se cumpla el acuerdo programático y en acercarnos a toda esa gente que nos ha abandonado.

En cualquier caso, desde aquí querría agradecer el trabajo del equipo negociador de Podemos, al que el Consejo Ciudadano de Navarra le pidió que consiguiera el mejor acuerdo posible para entrar o no en el Gobierno Foral. Y sería partidaria claramente de apoyar al nuevo gobierno foral desde fuera. Porque no veo que tengamos fuerza necesaria como para afrontar las tareas parlamentarias a las que se van a tener que enfrentar nuestros dos únicos parlamentarios. Porque no creo que podamos llevar a cabo muchas políticas sociales desde Justicia y Juventud (aunque siempre se puede hacer algo, claro). Porque pienso que hay un partido que reconstruir y que no deberíamos dispersar nuestras fuerzas. Por todo ello, voy a votar la opción 2 en la consulta ciudadana.

*Fátima Andreo Vázquez, exparlamentaria de Podemos Ahal Dugu