FaceApp: Muchos ya la usan pero, ¿es segura?

Seguramente ya habréis oído hablar FaceApp, una app que nos muestra cómo podríamos ser cuando seamos mayores. Se ha puesto de moda y muchas personas la están usando y mostrando los resultados en las Redes Sociales e invitando a otros usuarios a hacer lo mismo. Como siempre, debemos tener cuidado con las modas que se crean, ya que no sabemos si hay algún interés detrás con este tipo de aplicaciones que de repente se vuelven virales y prácticamente todo el mundo acaba usándolas sin saber lo que realmente puede estar pasando en los smartphones que las instalan.

Estos son los aspectos de seguridad que debemos tener el cuenta antes de usar esta aplicación y aplicaciones similares:

Siempre debemos leer los términos de uso de las aplicaciones y su política de privacidad. En este caso debemos prestar mucha atención a la sección 5 de los términos de uso:

“Excepto por la licencia que concedes abajo, mantienes todos los derechos de tu contenido de usuario, FaceApp no reclamará derechos sobre ningún contenido de usuario creado y/o distribuido a través de nuestros servicios”.

En principio parece que no hay ningún problema, excepto si seguimos leyendo, ya que lo que concedemos al aceptar los términos es: “Concedes a FaceApp una licencia perpetua, irrevocable, no exclusiva, libre de royalties, a nivel mundial, liberada, transferible, que podrá ser sublicenciada para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, transferir, crear trabajos derivados, distribuir, modificar, adaptar, publicar, traducir, mostrar públicamente y enseñar tu contenido de usuario y cualquier nombre, nombre de usuario, y cualquier cosa parecida proveniente en conexión con tu contenido de usuario en cualquier formato digital conocido o desarrollado en el futuro, sin recibir ninguna compensación. Usando este servicio, aceptas que el contenido del usuario puede ser usado para propósitos comerciales. Además también aceptas que el uso de FaceApp del contenido del usuario, no resultará en ningún daño contra ti o contra cualquier persona que autorizaste a actuar en su nombre”.

Traducción: Si creamos cualquier cosa en FaceApp, pueden hacer lo que quieran con ello. No solamente pueden publicar nuestras imágenes sin permiso, pueden venderlas o monetizarlas de otras formas de forma directa o indirecta sin compensarnos por ello o ni si quiera avisarnos. Mientras que FaceApp acepta que el usuario sigue siendo dueño del contenido que está creando, puede hace lo que quieran con ello de forma legal, perpetua e irrevocable. Y además, el usuario acepta que FaceApp no será responsable de los daños que ese contenido pueda causar a los usuarios.

Los términos de uso también establecen que no tienen ninguna obligación de mantener privadas las creaciones de los usuarios. “Das permiso a FaceApp para usar el contenido del usuario, independientemente de que contenga o si contiene nombres individuales, gustos, voz o personas suficientes para indicar la identidad del individuo”.

Cabe destacar que según el desarrollador Joshua Nozzi la aplicación se conecta con Facebook queramos o no.

La galería de fotos, un posible agujero de seguridad

Siempre debemos ser precavidos a la hora de instalar aplicaciones que requieran un acceso completo a nuestra galería de fotos, tal y como ocurre en iOS sin necesitarlo realmente. Hoy en día mucha gente tiene un montón de documentos a los que les sacan fotografías y se almacenan allí: DNI, pasaportes, permisos, tarjetas, facturas… y esa información es muy privada y valiosa. Por ello, o tenemos cuidado y no guardamos ese tipo de imágenes en la galería, o no usamos aplicaciones que nos pidan el acceso a la galería. Es importante leer los mensajes que nos muestran las aplicaciones, si no, no nos vamos a enterar de los permisos que concedemos.

Muchas personas han puesto el grito en el cielo advirtiendo que FaceApp ha sido desarrollada en Rusia alegando que tienen intereses ocultos para espiar a los usuarios. La verdad es que da lo mismo quién desarrolle las aplicaciones, Facebook (propietaria de WhatsApp e Instagram) en norteamericana y todos sabemos cómo funciona.

Si queremos usar la app, se recomiendan seguir estos consejos: