Navarra, donde la pluralidad se hace carne

El otro día, preparando las preguntas para una encuesta para las elecciones autonómicas de Navarra, a la hora de configurar la parrilla de candidaturas, me salieron diez candidaturas con opción de escaño. Doy fe que no exagero. De tal modo, a tenor de lo anunciado por los partidos, concurrirán separadamente UPN, PSN-PSOE, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PP, Izquierda Unida (IE), Ciudadanos, Vox y posiblemente la escisión de Podemos, entre otras de menor rango. De las citadas, todas ellas tienen opción de conseguir el 3% que les acredita tener un escaño en el Parlamento de Navarra. Con probabilidad, alguna se quedará fuera. Pero no es arriesgado afirmar que habrá nueve opciones políticas parlamentarias.

A partir de ahí, hay que investir a una presidenta o presidente de gobierno para que configure un equipo. Y que éste tenga una cierta dosis de coherencia en su seno.

Las razones de esta peculiar fragmentación tienen causas coyunturales, pero también un origen histórico. Forma parte de un pequeño país que es cruce de caminos de muchas identidades. De hecho, la identidad española se minora en Navarra por mor de tantas otras. En el siglo pasado, los carlistas cantaban: “Primero navarro luego español y si es al revés, a lo mejor me hago francés”.

No es que estos comicios sean una novedad en pluralidad. En la actualidad ya existen siete fuerzas parlamentarias, pero es que siguen creciendo. Navarra puede bien significarse como un pequeño laboratorio de innovación política. Por el Gobierno de Navarra han pasado, han tenido responsabilidad en su gestión, todas las fuerzas parlamentarias, en diferentes momentos. Algo que debería proporcionar cierta solvencia a la hora de lanzar propuestas electorales.

Y ante este variopinto panorama político cabe preguntarse: ¿Es eficaz y eficiente el sistema político navarro? Desde mi punto de vista, es eficiente en términos de libertad política. La ciudadanía navarra tiene un menú político muy amplio para elegir el plato que quiera. Pero el problema es la posterior digestión; que no es otra cosa que la administración de las cosas, el gobierno de lo cotidiano.

Con tantas opciones políticas parlamentarias sólo son posibles gobiernos de coalición. Los gobiernos de coalición son muy reticentes a la hora de desarrollar reformas de calado sobre las políticas públicas por el coste político que puede llevar las mismas que nadie quiere pagar. Por otra parte, se precisa de mucha centralidad para gobernar y los tirones que dan las diferentes partes del gobierno no son buenos para desarrollar las políticas adecuadas. Así pues, los gobiernos de coalición tienden más a no equivocarse y menos a acertar. Se prefiere no meter la pata.

Pero como dice un amigo mío, con limón, limonada. Éste y no otro, es el sistema político que tiene Navarra. Una región europea con un alto nivel de PIB por habitante y con unos altos ratios de cohesión social. Una fragmentación política que no ha lastrado nuestro desarrollo económico y nuestra prosperidad. Es decir, el “pluralísimo” sistema político de Navarra no estorba, en demasía, al desarrollo y progreso de nuestra sociedad. No diré que ayude; pero el tejido social es lo suficientemente vigoroso para conllevarse con el sistema político. Lo suficientemente robusto como para emprender caminos de prosperidad sin corsés políticos.

Porque, no nos equivoquemos, cada pueblo tiene lo que es. Y el pueblo navarro, nuestro país, es plural y diverso. Una diversidad política que, una vez desterrado el terrorismo, se vive sin dramatismo, sin desgarro. Y si me apuran con cierta alegría, con colorido. Busquemos oportunidades a esa pluralidad. Las de entenderse, las de conocer al otro y las de pactar no solo por necesidad sino también por virtud.