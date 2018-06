Las familias: las detenciones son "innecesarias y exageradas"

El Gobierno de Navarra, los ayuntamientos de Pamplona y Alsasua, la mayoría de los grupos parlamentarios de la Comunidad foral y por descontado los familiares y allegados de los cuatro condenados hoy detenidos han criticado la decisión de la Audiencia Nacional de dictar prisión incondicional por el riesgo de fuga. Una medida “absolutamente innecesaria y exagerada, además de muy dolorosa y agresiva con el pueblo”, según han manifestado los padres y madres de los afectados.

Han calificado de “excusa” el supuesto riesgo de fuga en el que se ha apoyado la Audiencia Nacional para tomar la decisión: “Es un nuevo abuso de poder y un nuevo ataque al pueblo de Alsasua", han denunciado. "Nos quieren llevar a una dinámica de odio, pero nosotros no somos como ellos: seguiremos llenando calles de Alsasua, Navarra y Euskal Herria de una manera plural y reivindicativa, como lo hemos hecho hasta ahora. Somos muchos, cada vez más, y a ellos no les quedan más que sus demostraciones de fuerza y su injusticia", han afirmado.

Los familiares han hecho un llamamiento "a los agentes políticos y sociales y a la ciudadanía a que articulen movilizaciones en sus ámbitos de actuación" y han señalado que "la sociedad sensibilizada ante la injusticia no puede dejar de demostrar su malestar ante esta nueva demostración de crueldad".

Además, han afirmado que "si el afán de justicia nos une, no cabe otra que el 16 de junio Pamplona rebose de gente solidaria y de organismos que representen esta marea humana". "Nos están haciendo mucho daño, un daño solo mitigado por las muestras de cariño, apoyo y solidaridad recibidas", han señalado.

En cuanto han detenido a nuestros hijos hemos iniciado una vez más el viaje hacia la Audiencia Nacional en Madrid. Con poca esperanza, seguimos en la puerta pendientes de si podremos volver a casa con ellos o no. Os mantendremos informados. #Altsasu #Alsasua pic.twitter.com/ssDKpCqrPw — Altsasu gurasoak (@Altsasugurasoak) 5 de junio de 2018

Horas antes, por la mañana, poco después de producirse las detenciones, se habían concentrado frente al Ayuntamiento tras una pancarta en la que se leía 'Etxera #Altsasukoakaske' (A casa, libertad para los de Alsasua). STOP montajes policiales' y a la protesta se ha sumado el alcalde de Alsasua, Javier Ollo, de Geroa Bai. A las 20 horas han convocado una manifestación en Alsasua y una concentración ruidosa en la plaza del Castillo de Pamplona.

Isabel Pozueta, portavoz del grupo de padres y madres, ha recordado que todavía no hay sentencia firme y que hasta ahora habían cumplido con normalidad las medidas cautelares. "Lo que ha ocurrido hoy se podía haber evitado, nuestros abogados no esperaban esto de ninguna manera. Había peticiones de cárcel de más 50 años y todos han cumplido con las medidas cautelares. ¿Por qué los han detenido ahora con peticiones de pena más bajas? ¿Con medidas cautelares no podían estar en la calle?", ha afirmado Isabel Pozueta, en declaraciones a Europa Press.

“Desproporción” del caso

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha afirmado que "la rapidez y lo vertiginoso de este procedimiento nos sigue hablando de desproporción". Desde el Ejecutivo foral consideraron "desde el primer momento que el caso Alsasua no era un delito de terrorismo" y Ollo ha recordado que "así lo ha ratificado la Justicia". Y ha subrayado que "hoy también entendemos y decimos que la rapidez y lo vertiginoso de iniciar este procedimiento así nos sigue hablando de falta de proporcionalidad".

La consejera navarra ha defendido "en este caso, como en todos, la necesidad de la proporcionalidad en la administración de justicia" y ha afirmado que "si la Justicia no es proporcional se convierte en injusticia". Ha insistido así en pedir "proporcionalidad también en este caso".

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, también ha criticado "la tremenda distancia entre determinados sectores de la justicia y la ciudadanía". Ha recordado que ha hecho "muchísimas valoraciones y todas en el mismo sentido, en el sentido de que esto es un despropósito" y ha censurado que "lo que fue una pelea de bar, lo que todo el mundo tiene muy claro a estas alturas, se haya elevado a una categoría que no tiene en absoluto".

El parlamentario de Geroa Bai y exalcalde de Alsasua, Unai Hualde, ha lamentado que "la Guardia Civil, por orden de la Audiencia Nacional, haya vuelto a protagonizar otro episodio esperpéntico en Alsasua con estas detenciones, rodeadas de toda su parafernalia propagandística". "Todo lo que rodea a este caso es desproporcionado, desmedido y absolutamente vergonzoso, más si cabe ahora cuando la propia Audiencia Nacional ha tenido que reconocer que no estamos ante unos hechos que tengan nada que ver con el terrorismo", ha asegurado.

El secretario general de Podemos en Navarra, Eduardo Santos, ha señalado, tras las detenciones en Alsasua, que "si se confirma la prisión preventiva (como finalmente ha ocurrido) es otra desproporción en la aplicación excepcional de la Justicia". En su cuenta de Twitter, Santos, diputado por Podemos en el Congreso, ha señalado que "detienen a los condenados en el caso de Alsasua sin citarlos y sin que la sentencia sea firme".

La parlamentaria foral de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha calificado de "venganza", "escándalo" y "barbaridad" las detenciones. Y el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha abogado este martes por "echar a todos los aparatos del Estado" de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, y ha enviado un "abrazo" a los detenidos.