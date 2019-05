“La gente tiene memoria: el PSN jamás ha sido capaz de hacer un cambio político”

Mikel Buil (Pamplona, 1979) es el candidato de Podemos a la presidencia del Gobierno de Navarra. Tras una legislatura marcada tanto por el éxito de la fórmula del cuatripartito como por los problemas internos que ha arrastrado la formación morada, que han puesto en ocasiones en peligro la gestión gubernamental y les obligan a afrontar unas elecciones a la baja, Buil quiere pasar página, mirar hacia adelante y repetir gobierno: “Yo lo que digo es que sin un Podemos fuerte no va a haber un gobierno social. Pido a los votantes progresistas que tengan memoria y que recuerden que sin Podemos no hubo cambio”, advierte.

¿Repetiría el cuatripartito? ¿Cree que ha funcionado?

Sí, sí, yo creo que hemos conseguido generar un barco y ahora toca navegarlo. El peligro que se corre es con un Partido Socialista de Navarra fuerte quedarnos estancados en el avance social. Yo creo que es evidente que el cambio se produjo por la irrupción de Podemos. Muchos adversarios lo han considerado una anomalía y por eso hemos sufrido tantos ataques desde tantos ámbitos, desde el estatal hasta el hasta foral.

Hablando de ataques, ¿es Podemos el punto débil del cuatripartito, como dicen las encuestas?

Somos muy prudentes con las encuestas. Nos quedamos bastante satisfechos del resultado de las elecciones generales en Navarra, que en realidad esa es la encuesta que vale, ya que demostramos que hay músculo. El voto a Podemos fue el mayor de todo el Estado, con un porcentaje del 18,7%, y eso tiene que ver con que la gente tiene memoria: el Partido Socialista aquí jamás ha sido capaz de hacer un cambio político.

¿No se fía cuando María Chivite dice que no va a pactar con la derecha? Parece que el PSOE a escala nacional no se entiende con Ciudadanos, y mucho menos con el PP, ambos integrantes de Navarra Suma.

Yo creo que la situación de Navarra es diferente y que la trayectoria del Partido Socialista en nuestra comunidad es diferente también. Yo he oído cómo le ha dicho Javier Esparza a María Chivite que contara con los votos de Navarra Suma. Por eso yo preguntaré en cada debate a cambio de qué y cómo. El Partido Socialista vive en esa ilusión de que va a poder hacer casi un gobierno solo, pero lo cierto es que para hacer gobierno en Navarra hace falta llegar a acuerdos y consensos. Y ahí es donde veremos el programa. Y quiero dejar claro que el Partido Socialista de Navarra no apoya las políticas de cambio, no lo ha hecho durante esta legislatura. No es fácil hacer un Gobierno así.

Vamos, que su apuesta pasa por reeditar el cuatripartito tal y como está

Sí, pero nos gustaría que tomara más brío que fuera más valiente y que pusiera por delante los tres ejes que estamos planteando.

¿Cuáles son?

Medidas contra la desigualdad estructural generada por el sistema económico desde hace décadas y para la que la que promovemos un cambio de modelo productivo que aborde la brecha de género, que llega a un 30% en Navarra y es la más alta del Estado. Que aborde la fractura territorial, ya que hay pueblos del sur que duplican las tasas de pobreza de los del norte. Y que aborde la precariedad en dos ámbitos especialmente: jóvenes y mayores de 55 años.

Otro de los ejes importantes para nosotros es el tema del cambio climático porque creemos que no lo está abordando nadie. Ya hay datos apabullantes del cambio que van a afectar hasta la estructura demográfica de Navarra. Ya planteamos una Ley la legislatura pasada y vamos a continuar haciéndolo.

Y el tercer eje que planteamos es el tema de los derechos universales, que es una línea en la que hemos venido trabajando después de la crisis y creemos que se ha avanzado en estos cuatro años. Pero el reto que tenemos ante nosotros es una reconversión industrial que implica la robotización de la industria. Para que nadie quede atrás hacemos tres apuestas: Renta Garantizada y pensiones, ayudas a la vivienda y ayudas a la maternidad. Por último apostamos por una formación profesional que vaya adaptándose al cambio de modelo que plantea.

Para hacer todo esto hace falta soberanía y un Podemos fuerte, un partido soberano y soberanista que no tenga deudas con los poderes fácticos navarros.

¿Cree que Podemos tiene enemigos poderosos, en España y en Navarra?

De hecho yo creo que hemos sido el partido más vapuleado durante estos cuatro años y eso supone un desgaste importante a nivel de sobre todo a nivel personal. Hemos cometido errores pero también es cierto que han tenido un amplificador de esos errores constante.

¿Ha superado ya el partido sus crisis internas en Navarra?

Independientemente de las caras, lo que hay detrás es un proyecto con un diagnóstico claro y un diagnóstico compartido con gran parte de la sociedad.

¿Comparte con Geroa Bai la reforma fiscal de esta legislatura?

La reforma fiscal viene de un informe de la Cámara de Comptos que nos dice que estamos prácticamente en quiebra técnica y da unas recomendaciones ante la situación dejada por UPN y PSN en 2015. Esas recomendaciones se adaptan a la reforma fiscal y con esa reforma fiscal en cuatro años se han recaudado más de 550 millones. Han servido para sanear deuda por un lado, pero también ha servido para inyectar 400 millones en derechos sociales educación y salud.

Han puesto en marcha la Renta Garantizada. ¿Funciona bien?

La Renta Garantizada ha funcionado muy bien y sobre todo ha funcionado muy bien para reducir la pobreza infantil. Hemos reducido un poco el nivel en lo individual y luego ha ido creciendo exponencialmente porque los gastos crecen exponencialmente los núcleos familias núcleos familiares llegando a familias de cinco miembros con 1200 euros. Hay más de 13000 menores siendo atendidos por la Renta Garantizada. También hablando de ingresos mínimos está el complemento de las pensiones: ningún pensionista en Navarra cobra menos de 700 euros. Eso es un avance, y otra política de ingresos mínimos es las deducciones para la emancipación de los jóvenes. Es muy importante que estemos utilizando la Hacienda y el autogobierno para hacer justicia económica, para redistribuir la riqueza.

Hay discursos recentralizadores que atacan el autogobierno de Navarra. No solo Vox, también algunos líderes de Ciudadanos y del PP.

Es difícil que te entiendan quienes no quieren entenderte. Los datos del convenio dejan claro que Navarra aparte de pagar una cuota de solidaridad con el resto de las comunidades autónomas está pagando una parte de la deuda del Gobierno central, aparte de su propia deuda. Quiero decir que hay un índice claro que es especialmente solidario en el que nosotros somos el 1,3% de la población del país y pagamos en base al índice de riqueza que es del 1,6. Pero cuando nos pagan las competencias que ejercen aquí nos las pagan en función del 1,3” que es la población. Por lo tanto creo que no hay duda de que la herramienta es solidaria, pero es difícil de explicar.

El cambio en el Ayuntamiento de Pamplona está amenazado por un fenómeno común en buena parte del Estado: la desunión de las izquierdas. ¿Por qué?

Lamento que no haya habido unidad de izquierda en diferentes sitios además por todo el país como dices, pero me toca apostar por Podemos. Yo creo que la fuerza que puede en estos momentos transformar las cosas y mantener el cambio en Pamplona es precisamente Podemos, que ha demostrado que Navarra tiene un proyecto absolutamente social y que por otro lado plantea para Pamplona una profundización en ese modelo social.

¿Confía en Pedro Sánchez?, ¿o cree que no se atreverá a tomar que le pueda pedir Podemos, como derogar la reforma laboral?

Si Pedro Sánchez vuelve a hacer caso a todos los poderes fácticos que tiene detrás, a sus propios barones. Pedro Sánchez lo tiene muy difícil para afrontar un Gobierno valiente y para construir un Gobierno valiente. Hemos visto que en el programa electoral anterior iba a anular las reformas laborales, y que en este ya habla de un descafeinado nuevo Estatuto de los trabajadore pero no sabemos qué estatuto es ese y ya empezamos a dilatar los procesos sin una claridad. El Partido Socialista en realidad está dividido en dos y creo que a nivel interno tendrá que definirse después del 26 si se sí se define por una transformación necesaria del país y también en Navarra o se dedica a poner maquillaje en las cuestiones importantes.

¿Qué hacemos con el Canal de Navarra?, ¿y con el tren de alta velocidad?

Respecto al Canal de Navarra había que hacer un estudio porque se hizo un proyecto sin estudio y acabamos con una idea de un canal a cielo abierto al estilo imperial que ellos mismos tuvieron que parar porque era insostenible. Entonces ahora se ha hecho un estudio hay tres opciones con donde tenemos medido el impacto económico y el impacto ecológico. Nuestro objetivo es llevar agua de boca a la Ribera y llevar agua de riego. Pero también con un impulso grande a la modernización del riego. Es clave para nosotros porque prevemos el cambio climático y va a afectar especialmente a la Ribera. Pero queremos llevar agua al menor coste posible, ecológico y económico.

Y por otro lado respecto al TAV nosotros lo que hacemos es intentar vertebrar el territorio. Comenzaba una de las grandes apuestas que tenemos es el tema de la brecha territorial. La apuesta centralista que han tenido siempre UPN y PSN ha llevado a la cuenca a tener un gran ecosistema industrial y de transportes, pero ha dejado fuera prácticamente a todo el entorno.

Un tren que pueda vertebrar el territorio significa trabajar sobre el trazado actual y no generar una nueva plataforma. Ese trazado actual modernizarlo e introducir el tercer raíl si es necesario, que pueda llevar mercancías, que pueda conectarse con Europa pero de nuevo a un coste mucho más bajo y respetando sobre todo el tema climático.

Pero bueno siempre hablamos de las grandes infraestructuras y nos olvidamos de las pequeñas, que son las que más utiliza la gente: centros educativos, de salud… Estos cuatro años han servido para empezar a cambiar eso, y necesitamos cuatro más para seguir haciéndolo.