Podemos y Geroa Bai aceptan que Chivite invite a los reyes a Navarra aunque advierten de la mayoría republicana

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que estuvo este martes en La Zarzuela con Felipe VI, ha invitado a los reyes de España al acto de apertura del año Jacobeo 2021, en el marco de la "normalidad institucional", tal y como adelantó este periódico. La iniciativa de la presidenta ha contado con la aprobación de Podemos y Geroa Bai -socios de Gobierno-, que entienden que es una "invitación protocolaria". Sin embargo, dicha acción ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el Gobierno de Navarra pida la presencia de los reyes en la entrega de los Premios Príncipe de Viana, tras una legislatura sin que su figura haya sido requerida. Esta decisión sí que podría generar desacuerdos entre los socios de Gobierno -Podemos, PSN y Geroa Bai-.

El socialista y vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha negado este miércoles que haya diferencia de opiniones en el seno del Gobierno: "No hay ningún tipo de desacuerdo. No se ha invitado a los monarcas [a los premios Príncipe de Viana] porque básicamente, no se puede cursar la invitación a un acto que no está organizado. Cuando se organice, se cursarán las invitaciones oportunas". Es una afirmación que no aclara por el momento ni la postura del PSN ni la del Gobierno.

Sin embargo, Podemos ha sido tajante. Mikel Buil, portavoz parlamentario de la formación morada, ha explicado que su grupo es contrario a cursar la invitación a los reyes porque "además de la esencia absolutamente republicana [de Podemos], esta invitación es un acto de pleitesía hacia los Borbones". Desde Podemos entienden que la decisión de la última legislatura de "celebrar la entrega de premios con la sociedad civil y miembros destacados de la cultura ha tenido un éxito importante". Por lo tanto, si el PSN plantea invitar a los monarcas a los próximos premios, se opondrán: "Nuestra postura es clara. Nos manifestaremos en contra y lo negociaremos". No obstante, reconocen que esta cuestión no se ha abordado todavía.

Por su parte, desde Geroa Bai (la marca navarra del PNV) consideran que la decisión de invitar a la Casa Real a este tipo de actos debería responder a las "mayorías parlamentarias, que en este caso son republicanas". Sin embargo, prefieren no entrar a valorar qué postura adoptarán en caso de que llegue a formalizarse la invitación a los reyes a los premios Príncipe de Viana.

La polémica en Navarra, en todo caso, seguirá viva. Este jueves la cuestión vuelve al pleno del Parlamento, el primero de la legislatura. Está previsto que el portavoz parlamentario de Navarra Suma, Javier Esparza, interpele al Gobierno sobre qué decisión van a adoptar.