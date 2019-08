Geroa Bai da por anulado el acuerdo de Cambio - Aldaketa para la elección del senador autonómico y presentará su propio candidato

La liebre saltaba este mismo agosto, cuando se supo que Geroa Bai había ultimado un acuerdo con el PSN -su socio en el Gobierno foral- para designar al senador autonómico. Un pacto que, en la práctica, deja sin vigencia el firmado por Geroa Bai, Podemos, EH Bildu e I-E antes de las pasadas elecciones generales del mes de mayo y en el que se comprometían a apoyar al candidato que presentase I-E.

Este martes, y a instancias de I-E, se han reunido EH Bildu, Geroa Bai, Izquierda-Ezkerra y Podemos para abordar el asunto. El problema gira en torno a las diferentes interpretaciones que hacen los partidos sobre el acuerdo al que llegaron cuando concurrieron al Senado con la lista conjunta Cambio-Aldaketa. Pacto que, en caso de obtener representación -hecho que no sucedió- incluía el reparto de tres puestos para Podemos, EH Bildu y Geroa Bai (en este orden).

El hecho de no haber obtenido representación con esa candidatura conjunta es -precisamente- el principal argumento esgrimido este martes por Geroa Bai para dar por anulado el acuerdo. La formación ha explicado en un comunicado de prensa que no pueden "dar por vigente un acuerdo en torno a la elección del senador o senadora foral que claramente condicionaba la vigencia del mismo a la consecución de los tres escaños que al Senado presentaba la lista de Cambio-Aldaketa". Es por ello que, "dada la no vigencia del acuerdo, Geroa Bai negoció con el PSN el apoyo de esta formación a la candidatura que la coalición presente para la elección del senador o senadora foral en la próxima sesión del Parlamento al efecto, una candidatura que en este momento contaría con 20 votos" (PSN y Geroa Bai).

Por su parte, Carlos Guzmán, de Izquierda - Ezkerra, constata que "existe un acuerdo vigente" entre los grupos que formaban el cuatripartito la pasada legislatura, y que, por tanto, "corresponde a I-E designar al senador o senadora autonómica por Navarra". A pesar de lo ya manifestado por Geroa Bai, asegura que desde I-E esperan que todos "los partidos involucrados en el acuerdo cumplan con lo prometido" ya que "todavía queda plazo hasta el 5 de septiembre". Si Geroa Bai se mantiene en su decisión de presentar su propio candidato, podría suponer "un antes y un después" en las relaciones entre estas dos formaciones. En todo caso, dice Guzmán, "habrá que ver cómo se soluciona todo".

Una cuestión, distintas interpretaciones

En la reunión de este martes se ha visto, además, las distintas interpretaciones que hacen tanto EH Bildu como Podemos de esta cuestión. Por un lado, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha vuelto a dejar claro que su partido "va a cumplir con lo prometido". Asegura que en el acuerdo no existe la condición esgrimida por Geroa Bai y que es una cuestión de interpretación. En todo caso, EH Bildu apoyará la candidatura de I-E.

Eduardo Santos, portavoz parlamentario de Podemos, explica que para la formación morada "el acuerdo tiene una vigencia que está siendo cuestionada desde el momento primero en que no se llega a ese objetivo pretendido (la representación de Cambio-Aldaketa en el Senado)" y por la alternativa que plantea ahora Geroa Bai. Eso sí, desde Podemos son conscientes de que sin el apoyo del PSN, el acuerdo alcanzado entre los grupos del cuatripartito "no tiene mucho sentido". En todo caso, consideran que son Geroa Bai e I-E quienes tienen que buscar "los apoyos suficientes" para que sus candidaturas prosperen. Todo ello sin perder de vista, dice Santos, que "la prioridad es que Navarra Suma no obtenga la candidatura". Así las cosas, desde la formación morada no descartan apoyar una candidatura u otra. Por lo tanto, podrían darse diferentes escenarios que dependerán de las negociaciones que los partidos entablen estos próximos días.

Elección del senador/a autonómico/a

El nombramiento de la senadora o senador autonómico corresponde al pleno del Parlamento de Navarra, que lo elige en una votación secreta por papeletas. Se determina por mayoría simple. En caso de empate, prosperaría la candidatura propuesta por el partido con mayor numero de parlamentarios. Si volviera a darse otro empate, se dirimiría en favor del candidato de mayor edad.