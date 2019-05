“Muchos socialistas no están de acuerdo con unir su proyecto con el del nacionalismo como quiere María Chivite”

El dilema de Javier Esparza (Pamplona, 1970) es saberse ganador de las próximas elecciones forales, pero no tener nada claro que eso le permita ser el próximo presidente de Navarra. Su oposición frontal al cuatripartito y sus compañeros de viaje en la coalición Navarra Suma -Ciudadanos y PP, antagonistas del PSOE- les deja sin aliados posibles para sumar escaños. Esparza pide el voto a los que quieren una Navarra “foral, diferenciada, española y europea”, los que “por tanto, no quieren un gobierno nacionalista”. Asegura que Navarra Suma es “la única opción” para alejar a nacionalistas vascos y "populistas" del Ejecutivo. Por problemas de agenda, el candidato responde a un cuestionario, por lo que no ha habido posibilidad de profundizar en los temas ni de repreguntar.

Las encuestas indican que Navarra Suma volverá a ser la opción preferida por los electores navarros, ¿considera un acierto la decisión de concurrir unidos?

Sin duda. En las elecciones generales fuimos la primera fuerza y en las forales y en muchos ayuntamientos vamos a volver a serlo el próximo día 26.

Pese a lograr probablemente más escaños, existe la posibilidad de que no logren sumar la mayoría necesaria para gobernar... ¿confía en que el PSN no se entienda con el nacionalismo?

No vamos a decirle al PSN lo que tiene que hacer, ellos sabrán. Pero estoy seguro de que hay muchos militantes que no están de acuerdo con unir su proyecto al del nacionalismo vasco como quieren María Chivite y algunos de sus dirigentes, porque saben que eso no va a ser gratis y que va a significar seguir haciendo políticas nacionalistas. ¿Qué Canal va a hacer el PSN de la mano del nacionalismo y del populismo? ¿Qué política lingüística? ¿Qué TAV, si los socios con los que quiere pactar no lo quieren?

¿Perjudica la coyuntura política nacional a los intereses de su coalición? Lo digo por el acercamiento del PSOE a Podemos.

No tengo esa sensación. Pero es una evidencia que en Navarra el Partido Socialista y Podemos han estado a lo largo de toda la legislatura en un enfrentamiento continuo.

¿Están dispuestos a negociar con Vox si lograra representación?

No.

¿Cree que el discurso antiforal de algunos líderes de Ciudadanos en España puede perjudicar al partido en Navarra aunque mantenga una posición diferente? ¿Y al conjunto de Navarra Suma?

Yo he firmado un acuerdo con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, acuerdo que, por cierto, aprobó por unanimidad la ejecutiva de su partido, en la que textualmente se establece el “compromiso de respetar el Régimen Foral, tal y como viene definido en la Constitución, expresión de los derechos históricos y constitucionales del antiguo Reino de Navarra. Así como a defender el marco constitucional como máxima expresión del deseo de convivencia, unión e igualdad de todos los españoles.

También acuerdan respetar el Convenio Económico como instrumento adecuado para asegurar la libertad, estabilidad, cohesión y desarrollo del pueblo navarro. En todo caso el Convenio Económico deberá acordarse siempre mediante una negociación basada en los principios de lealtad y trasparencia y en la que siempre deberán estar presentes los principios de solidaridad e igualdad entre españoles.

Los Partidos coaligados manifiestan su apoyo al Amejoramiento del Fuero como expresión inequívoca de la voluntad del pueblo navarro y manifiestan, igualmente, su compromiso para promover y votar a favor de la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución Española, en una eventual reforma de la misma”.

Creo que la voluntad de Ciudadanos en relación con el Fuero y el Convenio económico está suficientemente definida en este acuerdo.

¿Qué medidas urgentes considera necesarias al comienzo de la nueva legislatura?

Las tres primeras medidas que voy a tomar son: acordar un Plan de Empleo con los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, y la patronal; bajar los impuestos, en especial a las familias y la clase media; y derogar el decreto del euskera para el acceso a la función pública.

¿Qué medidas fiscales implementaría para contrarrestar la reforma de esta legislatura?

Nuestra apuesta en materia fiscal es bajar impuestos para reactivar la economía, aumentar la renta disponible a las familias y a los contribuyentes de tal manera que puedan destinar sus recursos económicos a lo que estimen más oportuno, y ser atractivos para las empresas y generar más puestos de trabajo.

En el caso de las medidas que afectan directamente al ciudadano, nos comprometemos a bajar el impuesto del IRPF a la clase media y trabajadora y a las familias con hijos, a las que el Gobierno de Barkos ha castigado en esta legislatura sin que a cambio hayan recibido mejores servicios.

Asimismo, uno de los objetivos que nos hemos marcado es mejorar la capacidad económica de las familias y, para eso, proponemos volver al sistema de reducciones. Con Navarra Suma, a diferencia de lo que está sucediendo con el cuatripartito, las familias con más hijos pagarán menos impuestos.

Entre las medidas más relevantes que incluimos, quiero destacar la devolución con efecto retroactivo del IRPF de las prestaciones por maternidad y paternidad de los padres y madres navarros, los únicos de toda España a los que Barkos ha dejado sin percibirla, así como la exención a futuro en el pago de dicho impuesto en tales prestaciones.

Por otro lado, vamos a aprobar medidas para favorecer la conciliación familiar y laboral, de manera que quien quiera tener hijos y trabajar lo pueda hacer y tenga libertad de elegir cómo quiere cuidarlos y atenderlos. En ese sentido, para quienes quieran llevar a sus hijos e hijas a un centro de 0-3 años, habrá una deducción anual de 850 euros por cada hijo, cantidad que en las familias numerosas y en las monoparentales ascenderá a 1.000 euros por hijo. En el caso de que las familias prefieran que sus hijos se queden en casa con una persona que les cuide, se duplica la deducción que existe en el pago de la Seguridad Social de la persona contratada. Por último, se mejorarán las ayudas de excedencia para quienes opten por quedarse en casa con sus hijos.

Además, se establecerá una deducción de 1.200 euros por cada hijo/a menor de 3 años para mujeres que trabajen, por cuenta propia o ajena, y una deducción del 15% del gasto en que incurran las empresas para hacer planes de conciliación.

Por otro lado, se bonificará al 100% el impuesto de patrimonio y se reducirá el pago por el impuesto de sucesiones y donaciones.

De cara a las empresas, con el objetivo de que Navarra vuelva a ser atractiva para que se implanten más empresas y generen empleo, estableceremos un tipo general al 19% en el impuesto de sociedades. En las empresas familiares, eliminaremos el impuesto de patrimonio afecto a la actividad empresarial. Asimismo, con el objetivo de incentivar la inversión y hacerlas competitivas, se recuperará la exención del 100% de la reinversión que realicen las empresas. Por último, es fundamental continuar apoyando decididamente la I+D+i desde el punto de vista fiscal.

El TAV y el Canal de Navarra son las dos grandes infraestructuras del futuro cercano, ¿cree que deben ser potenciadas de alguna forma?, ¿considera necesario variar algunos proyectos?, ¿de qué forma?

Navarra Suma apuesta de manera clara y decidida por el TAV y el Canal. De hecho, si hoy hay en marcha en Navarra obras por un valor de alrededor de 200 millones de euros y si hoy está redactado el proyecto de la segunda fase del Canal es por el acuerdo que como UPN alcanzamos con el anterior Gobierno Central. Desde luego, nuestro compromiso para la próxima legislatura es acabar la ampliación de la primera fase y construir la segunda fase del Canal en su totalidad y de una sola vez, para las 21.500 hectáreas y continuar apoyando las obras del TAV y apremiando al Gobierno de España hasta su finalización.

Ahora que termina la legislatura, ¿qué le ha parecido la gestión de Uxue Barkos al frente del Gobierno? Aciertos y errores.

El mayor error de Barkos es que no ha gobernado para todos los ciudadanos, solo para los suyos. Su gobierno se ha caracterizado por el sectarismo, la mentira, la paralización de todo lo que pudiera suponer desarrollo y progreso para Navarra, la subida injusta e innecesaria de impuestos, la imposición del euskera y el desprecio a quien no piensa como ella. Su único objetivo ha sido ir dando pasos para acercar Navarra a su anhelada Euskalherria. No le ha importado ninguna otra cosa. Como acierto de su legislatura solo puedo destacar la inauguración del Navarra Arena.

¿Cuál es su propuesta en materia de política lingüística?

Con mi gobierno, quien quiera aprender euskera podrá hacerlo, como por otro lado ya sucedía en legislaturas anteriores. Vamos a despolitizar el euskera y desde luego no va a ser un carnet de trabajo para ser funcionario, como ha sucedido esta legislatura.

¿Y en memoria histórica? ¿Les gusta la ley vigente o la reformarán?

Quiero dejar claro que nosotros siempre hemos defendido el derecho de las personas a enterrar dignamente a sus muertos y que el impulso de la memoria histórica no la ha inventado este Gobierno, sino que viene de años atrás. Yo mismo cuando fui alcalde de Aoiz dediqué una sala a Aurelio León e hicimos un homenaje a los fusilados en la Guerra Civil. En cuanto a las leyes, creemos que en esta materia tienen que tener como objetivo la reconciliación plena y no el enfrentamiento.