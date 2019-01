Taxistas navarros se anticipan a la futura competencia y reclaman 12 horas de antelación para contratar un VTC

Los taxistas navarros se adelantan a la puesta en servicio en Navarra de las nuevas compañías de alquiler de vehículos con conductor, como Cabify y Uber, y plantean al Gobierno que regule el sector: demandan que los servicios de estas compañías privadas deban reservarse con un mínimo de 12 horas de antelación y con los datos personales de al menos uno de los viajeros. También reclaman que sus aplicaciones para dispositivos móviles no incluyan la geolocalización en tiempo real.

Kiko Asín, en representación de Aitan (Asociación Independiente de Taxistas Autopatronos de Navarra) y como miembro de Antaxi (Asociación Nacional del Taxi), ha entregado ante la Dirección General de Transportes del Gobierno de Navarra las peticiones para la regulación de las VTC, que diferencie el servicio privado de alquiler de vehículos con conductor del servicio público del taxi.

Para ello, ha presentado en paralelo con País Vasco, La Rioja y Cantabria, una batería de medidas destinadas a diferenciar ambos servicios, frente a lo que ocurre en ciudades como Madrid y Barcelona, donde se da una “injerencia en el sector sin que haya una legislación adecuada al respecto”.

César Méndez, responsable de comunicación de Teletaxi Sanfermín, asociación mayoritaria en Navarra, explica que en la Comunidad foral “no ha habido un conflicto real con las VTC tradicionales. El problema viene por la falta de regulación; en Navarra todavía no actúan las nuevas compañías, pero ya hay 54 licencias VTC, y hablamos de un mercado muy limitado”. Su preocupación es que, como ya ocurre en en Madrid y Barcelona, las nuevas compañías empiecen a competir con los taxis: “Eso no es justo. No queremos que pase en Navarra”, resume.

Además de la contratación con 12 horas de antelación -en Barcelona se ha establecido una hora tras la reciente huelga del taxi, periodo que las nuevas compañías ya consideran inasumible y amenazan con dejar de prestar servicio en la capital catalana-, los taxistas demandan que deba figurar el nombre del viajero, los detalles del servicio, itinerario y precio final.

Prohibición de captar clientes por la calle

También reclaman la obligatoriedad de colocación en el vehículo, de manera visible, de un distintivo numerado y oficial para las VTC. Además, estos vehículos deberán permanecer en sus bases, y tendrán prohibido aparcar en la vía pública, en aparcamientos o garajes de cualquier tipo. De lo contrario, los taxistas entienden que están propiciando la captación de clientes, al igual que cuando se encuentren estacionados en lugares próximos a paradas de taxi, Aeropuertos, Puertos, Estaciones de Ferrocarril, de autobuses, hoteles, centros comerciales o lugares de ocio como discotecas, etc.

Demandan también la prohibición expresa de cualquier tipo de publicidad externa en los vehículos VTC, así como que las empresas dispongan de un mínimo de un conductor por cada vehículo, integrado a régimen completo en la seguridad social.

Los taxistas piden que solo se autorice a vehículos con menos de 2 años de antigüedad para la incorporación al servicio, y que ningún vehículo con 10 o más años podrá seguir prestando servicio.

Por último, reclaman establecer los medios para la retirada paulatina de las concesiones VTC, hasta recuperar el ratio 1/30, ya que en estos momentos rondan el 1/5 o 1/6. Y también establecer un reglamento sancionador en el que se observe la retirada de la autorización por incumplir el fuguro reglamento.