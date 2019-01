Ábalos espera que los Presupuestos puedan ser aprobados y "no prevalezca el cortoplacismo de la mala política"

Ábalos, que ha intervenido este jueves en Pamplona en el Foro Ser Navarra, ha recordado que el Consejo de Ministros aprobará este viernes el proyecto de Presupuestos y ha declinado hablar sobre un posible adelanto electoral en caso de que no se aprueben las cuentas. "No me gusta anticipar, especialmente las partes negativas de las historias, porque se terminan haciendo verdad, y la verdad que queremos hacer es darle a este país unos mejores Presupuestos, y creo que es posible, y creo que es posible hacerlo sin descalificar a ningún grupo", ha indicado.

Así, el ministro ha apelado "al diálogo con todos". "Los partidos tenemos que cambiar el chip, ya no caben las grandes mayorías, este nuevo tiempo político requiere una nueva cultura política, el pacto y la concertación política deben ser premiados y no castigados", ha asegurado.

José Luis Ábalos ha afirmado que el Gobierno afronta la negociación presupuestaria "desde la centralidad a la que parecen renunciar algunos" y ha asegurado que "nos lo piden los ciudadanos".

El ministro ha cuestionado "el camino que la derecha escogió para sacar a España de la crisis, basado en la devaluación de las condiciones laborales", y ha considerado que "España necesita un nuevo impulso reformista" porque "sin justicia social y territorial no habrá prosperidad". "Queremos un crecimiento inclusivo porque es la mejor forma de garantizar la prosperidad a largo plazo", ha indicado.

Según ha añadido, "hasta ahora hemos trabajado con un Presupuesto que no es el nuestro y hemos estado constreñidos y limitados en las posibilidades y el destino de los recursos, pero esto puede cambiar si la mayoría de grupos permiten la tramitación de los Presupuestos, que van a beneficiar a la mayoría social del país, que van a permitir alargar el ciclo de crecimiento económico y que van dar robustez a la economía dentro del marco que nos exige la UE".

A lo largo de su intervención, el ministro ha reclamado en varias ocasiones a los partidos que no pierdan "las formas" y ha llamado a trabajar por la "convivencia", lo que permitirá "tener 40 años más de democracia, prosperidad y progreso".

En este sentido, ha defendido que "tenemos que dignificar la vida parlamentaria y garantizar debates edificantes". "Hay una tendencia creciente a renunciar al entendimiento y el diálogo como cauces naturales de la política, y esta propensión a la mala política puede convertirse en el talón de aquiles de nuestra democracia", ha indicado.

Por ello, ha afirmado que "la beligerancia y el enfrentamiento no son opciones, cuando lo imprescindible es recuperar la centralidad para garantizar la convivencia".

El ministro ha insistido en la importancia de "trabajar para llegar a acuerdos, por que el diálogo y la negociación forman parte de la normalidad democrática de un país". "¿Cómo lo intentamos? Dialogando. Con esa misma disposición encaramos la negociación de los Presupuestos. Es un Gobierno que más allá de su ideología no deja de representar a todos los españoles y por eso es nuestra obligación buscar el pacto y la concertación", ha afirmado.

José Luis Ábalos ha asegurado que "la identidad de este país es plural y esa diversidad es también nuestra identidad nacional, y ante la dificultad vamos a tratar de responder con ideas, ante la división y el enfrentamiento, con negociación y pacto, y ante la confrontación y ante la descalificación personal, vamos a responder con firmeza, pero también con respeto".