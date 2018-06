Los padres de Alsasua afirman que la sentencia es "una venganza" y convocan una "gran manifestación" el 16 de junio

Los padres y madres de los ocho condenados de Alsasua a entre trece y dos años de cárcel por la agresión a dos guardias civiles han afirmado que la sentencia es "un absoluto desprecio al principio de justicia, no es nada proporcional, es una venganza y tiene una intención clara de generar dolor".

En una rueda de prensa que han ofrecido en Pamplona, donde han sido recibidos por cientos de personas al grito de 'Altsasukoak askatu' (libertad para los de Alsasua), los padres y madres de los condenados han convocado una "gran manifestación" para el próximo 16 de junio en Pamplona que esperan que sea "histórica".

"Si la manifestación del 14 de abril fue histórica, el 16 de junio va a ser realmente histórica. Quien en aquel momento dudó de salir o no, ahora sí que tiene razones para decir que estamos con los de Alsasua", ha manifestado Isabel Pozueta, una de las madres de los condenados, que ha ejercido de portavoz junto a Edurne Goikotexea.

Isabel Pozueta ha afirmado que "no vamos a caer en la provocación, no vamos a caer en el planteamiento de enfrentamiento, que muchos quisieran, y sí que vamos a decir que vamos a llenar las calles, más que llenar, las vamos a reventar".

Los padres han adelantado que presentarán un recurso ante la Audiencia Nacional y que posteriormente podrían llegar al Tribunal Supremo. "Nuestros abogados ya están en ello, no vamos a admitir esta barbaridad. Si dijimos que el caso no estaba teniendo parámetros jurídicos, porque si no, no hubiésemos terminado en Madrid, ahora volvemos a decir que la sociedad navarra, la de Alsasua, la de Euskal Herria, va a decir basta ya", ha afirmado, y ha apuntado que "vamos a reconocer que estamos muy dolidos pero vamos a seguir adelante".

Sobre el hecho de que los acusados no hayan sido condenados por terrorismo, Isabel Pozueta ha afirmado que "teníamos muy claro que nuestro caso no era terrorismo, y si no era terrorismo, ¿por qué nos llevaron a la Audiencia Nacional?". "Cuando nos llevaron a la Audiencia Nacional sabiendo que el caso de terrorismo iba a quedar en humo, sabían que las penas que se iban a dar en la Audiencia Nacional, como tribunal excepcional, iban a ser duras y así ha sido. Las penas han sido lo más duras que podían poner. Claramente es una venganza política", ha asegurado.

Isabel Pozueta ha indicado que se ha hecho "una utilización de nuestros hijos con una intencionalidad política". "No es casual que la sentencia haya salido hoy. En estos derroteros políticos, están jugando con nuestro hijos, están jugando con el futuro político aquellos a los que se les llena la boca con la palabra paz. Quien quiere un futuro en paz somos nosotros, no queremos la cárcel ni para nuestros hijos ni para nadie", ha dicho.

Por su parte, Edurne Goikoetxea ha hecho un llamamiento a las instituciones que les han apoyado hasta ahora para que "sigan al pie del cañón" y les ha pedido colaboración para la organización de la manifestación del 16 de junio. "Nuestra situación es muy delicada, nos hemos visto de frente con la justicia que mira para otro lado. Esta sensación solo la compensa la solidaridad de la buena gente que está movilizándose cada día. Vamos a decir más alto que nunca que nuestros hijos ni son linchadores ni son agresores, son unos chavales normales que en la bonoloto de los que perpetraron esto pusieron la cruz en su nombre y no les importa llevarse su vida por delante", ha afirmado.

En referencia a la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno central, Isabel Pozueta ha esperado que este cambio se materialice en "políticas nuevas y que se juegue con sentido y proporcionalidad para acabar con nuestro dolor".

Por otro lado, una de las madres que ha comparecido ante los medios ha explicado que este mediodía ha podido hablar con su hijo, que "nos ha tranquilizado un poco a los que estábamos fuera". "Estaba contento porque lo de terrorismo ha caído y la esperanza es que hay recursos. Esto irá cayendo. Eso es lo que me ha dicho", ha apuntado