Álvaro Miranda: "Es una entelequia absoluta trasladar que CAN podía haber seguido como caja o banco en solitario"

El exconsejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra Álvaro Miranda ha considerado que "es una entelequia absoluta intentar trasladar que Caja Navarra podía haber seguido como caja o banco en solitario" y ha remarcado que "han desaparecido todas las cajas de ahorro de España". Por ello, ha opinado que "esto es como investigar la desaparición de los barcos de vapor".

"¿Ha sobrevivido alguna de las cajas que estaba en el año 2007? No. ¿Ha habido alguna caja por grande, buena o extraordinaria que fuera que haya seguido en solitario, incluso transformada en banco? No. ¿Hubiera podido seguir la CAN siendo una caja de ahorros? No ¿Podría haberse convertido en un banco y seguir en solitario? Tampoco", ha comentado Miranda, quien ha remarcado que de las 43 cajas existentes en España han quedado 20 fundaciones, de ellas 13 bancarias, entre las que se encuentra Caja Navarra, y siete ordinarias.

Miranda, que ha comparecido este viernes en la comisión de investigación sobre Caja Navarra, ha puesto de manifiesto que en los órganos de gobierno de la entidad "había gente muy competente" y ha destacado que "todos aprobaron por unanimidad los actos que se fueron adoptando". "Ni nos han pillado robando, ni jorobando a los contribuyentes con las preferentes, ni nos han pillado en nada. En Caja Navarra no fue así", ha destacado.

Por otro lado, antes de comenzar a responder a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios, Álvaro Miranda ha recordado que el 22 de junio del año 2012 cesó a petición propia como consejero y vicepresidente del Gobierno de Navarra y que hasta esa fecha estuvo 16 años seguidos en puestos de designación política del Ejecutivo, "un periodo largo".

Así, ha querido dejar constancia de que al dejar el Gobierno foral concluyó su actividad política, se reincorporó a su puesto de trabajo y pasó a ser "un ciudadano más, que es lo que soy ahora". "Estoy al margen de cualquier devenir de la acción política", ha expuesto Miranda, quien ha afirmado que "revestirse de nuevo con ropas políticas es un desafío".

Ha declarado Miranda que se siente "plenamente responsable de todos y cada uno de los actos" que llevó a cabo durante su acción como miembro del Gobierno e integrante hasta 2010 de los órganos de gobierno de la CAN. Y ha remarcado que igual que es "responsable" de sus actos, "no sería de recibo que se me atribuyan actos o actuaciones que correspondan a otros organismos o personas", teniendo en cuenta que "fueron numerosos los intervinientes en el proceso objeto de esta comisión".

Además, el exconsejero ha reconocido que "todo lo que aconteció en aquellos años de crisis en torno a CAN causó sin duda una gran conmoción en la sociedad de Navarra", una circunstancia que "fue aprovechada en términos políticos y sociales por quienes fueron capaces de aparecer como defensores del bien común, cuando a la vista está que no fue así". Y ha lamentado la "frustración" que "directa o desde el punto de vista de los sentimientos se puede causar por el devenir de la Caja de Ahorros de Navarra".