Amaia Romero: "Me gusta mucho la melancolía y el disco en general es bastante nostálgico"

"Cada vez que compongo algo es algo que estoy sintiendo en ese momento, es algo personal, pero es verdad que el disco en general es bastante nostálgico, porque creo que soy una persona un poco así, soy una persona un poco intensa, que me gusta mucho la melancolía y es verdad que tampoco hay una canción en el disco que sea alegre y otra triste, siempre está en ese punto que se mantiene nostálgico, y me gusta mucho, pero tampoco ha sido algo intencionado", ha explicado en una rueda de prensa en Pamplona con motivo del inicio de su gira.

Amaira Romero se ha mostrado "agradecida" por la acogida que ha tenido su disco, aunque es algo en lo que no había pensado. "Principalmente pensaba en la música, al final era lo primero que hacía en toda mi vida, y no sabía muy bien, estaba aprendiendo cosas, y estaba súper atenta a lo presente, a lo que estaba pasando. Ha sido sorpresa, pero porque directamente ni lo había pensado, no sabía lo que iba a pasar. Estoy súper agradecida porque la respuesta ha sido bastante buena", ha apuntado

Respecto a las críticas en torno a su disco, ha explicado que ha leído algunas y ha señalado que no son todas buenas. "Son opiniones, he leído alguna mala y hay cosas que dicen y digo 'pues es verdad'. Al final es mi primer disco, no buscaba que fuese un disco increíble, ni que fuese el mejor disco del año, simplemente buscaba que fuese un disco representativo de una persona de 20 años, que al final es lo que soy y para ser mi primer disco creo que lo he hecho bastante bien, y estoy bastante orgullosa, me representa un montón, estoy muy contenta y ya mejoraré con los años. Yo no esperaba hacer el mejor disco de mi vida, simplemente esperaba hacer mi primer disco y ha quedado un disco muy bonito", ha valorado.

Amaia Romero ha explicado que le gustaría tener "una evolución que tuviera sentido". "El recorrido que tiene Natalia Lafourcade me encanta, la evolución que tiene es increíble pero tiene un sentido, y a mi me gustaría algo así", ha apuntado.

