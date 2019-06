AnimaNaturalis y PETA protestarán un año más en Pamplona contra la tauromaquia

Por decimosexto año consecutivo, un centenar de activistas provenientes de diversos puntos de España y Europa se darán cita en la capital navarra para expresar su rechazo a las corridas de toros. El acto tendrá lugar el próximo viernes 5 de julio, a las 11 horas, en la plaza del Ayuntamiento.

Los miembros de AnimaNaturalis y Peta "se pondrán en la piel de los 54 toros que morirán en estos Sanfermines, semidesnudos y con cuernos, haciendo una escenificación que mostrará que la tauromaquia sólo deja cadáveres a su paso", han expuesto las organizaciones en un comunicado.

Para la directora de AnimaNaturalis en España, Aida Gascón, "el debate acerca del futuro de la tauromaquia en España nunca ha estado más vivo y las autoridades tienen el deber de posicionarse ante el tema sin medias tintas". "Exigimos el coraje necesario para decir si están a favor de la tortura de animales o, en cambio, listos para prohibir semejante barbarie", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que, "según datos oficiales del Ministerio de Cultura y del sector taurino analizado por la asociación veterinaria Avatma, en 2018 se dio una caída del 58,4% de los festejos en plaza respecto al 2007 y del 2,1% respecto al 2017 y también el número de encierros y otros festejos populares disminuyó respecto a anteriores años".

"Sólo el 9,5% de la población asistió a algún espectáculo taurino en el período de 2014-2015 (último año en que se realizó esta pregunta en el estudio anual de consumo cultural en España), y dos de cada diez de esos espectadores lo hizo con una entrada gratuita", ha indicado Gascón.

Además, según ha expuesto, "el 80,96% de los toreros, el 82,8% de los rejoneadores y el 95,3% de los novilleros inscritos como tales no intervinieron en ningún festejo en plaza en 2018, según el mismo estudio" y "una amplia mayoría de las plazas de toros no programó corridas". "Entre el 66% y el 77% de las ganaderías de lidia, no vendieron ni un solo animal para un festejo en plaza durante 2018", ha asegurado.

Sin embargo, la directora de AnimaNaturalis ha lamentado que "se calcula que más de 9.000 toros morirán y más de 50.000 serán alquilados para ser explotados en festejos populares, cuyo destino será igualmente la muerte, este año o los siguientes".