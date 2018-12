Anvite muestra su "decepción con las instituciones" y se concentrará contra el acto "en favor de los presos de ETA"

En un comunicado, la asociación ha explicado que, tras conocer el contenido del acto, se dirigió al Ayuntamiento de Pamplona, a su alcalde, al Gobierno de Navarra, al Departamento de Paz y Convivencia y al delegado de Gobierno de España en Navarra para pedir que no se permitiera su celebración.

Según han indicado desde Anvite, esta mañana han sido recibidos por el delegado del Gobierno, quien les ha confirmado que "el acto sigue adelante". "Las razones que aduce es que es difícil enmarcarlo en el concepto legal de apología de terrorismo y, no hay razón legal para prohibirlo", han señalado.

Ante esto, la asociación de víctimas del terrorismo ha afirmado que no pueden estar "más decepcionados". "No hemos encontrado el apoyo que buscábamos para parar un acto que nos parece injusto, falto de toda ética y que pisotea el derecho a la verdad y memoria de todas las víctimas del terrorismo", ha señalado.

En este sentido, Anvite ha remarcado que "lamentablemente, hemos visto cómo las instituciones se han pasado la pelota (nuestra petición) de unas a otras". "El Ayuntamiento dice que es cosa de la Delegación de Gobierno, y que no se puede prohibir su celebración porque afecta los derechos fundamentales. La Delegación, que el Ayuntamiento ya ha autorizado y no puede hacer nada. Y, por último, el Departamento de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra que ellos no tienen ninguna competencia en esta materia", ha censurado.

Desde Anvite han señalado que no tienen "duda" de que "un acto basado en colocar unas celdas y pedir a la gente que se introduzca en ellas para empatizar con asesinos de una banda terrorista a los que, según ellos, se les están conculcando derechos fundamentales, tiene como finalidad ensalzar la figura del terrorista por encima de todo lo demás". Y, por tanto, han defendido que "este acto no debiera estar permitido de ninguna manera".

"Nos preguntamos si se permitiría la celebración del mismo si se tratara de presos yihadistas, pederastas, asesinos de mujeres o violadores", han planteado desde la asociación.

Además, José Ignacio Toca, presidente de Anvite, ha subrayado que "hace pocos meses la presidenta del Gobierno nos decía que nos dejáramos ayudar", pero ha lamentado que "cuando nos hemos dirigido a su Departamento de Paz y Convivencia no hemos recibido ningún gesto público de apoyo o cercanía ni tampoco de su formación política, que en el Ayuntamiento ha firmado la autorización de este dispárate".

Por tanto, ha expuesto la asociación, "visto el abandono que hemos sentido las víctimas de ETA por parte de las instituciones al permitir la celebración de ese infame acto por los presos de ETA", han decidido organizar dos concentraciones silenciosas, el viernes 28 y el sábado 29, a las 12.00 horas junto al Parlamento de Navarra, con el lema 'Verdad, memoria, dignidad y justicia' para mostrar su "respeto y homenaje a los asesinados, heridos, secuestrados y extorsionados por la banda terrorista ETA".

Anvite ha invitado a "todo el que comparta nuestros sentimientos a que nos acompañe en ambas concentraciones", ya que, según ha indicado, "queremos tener a nuestro lado a gente que como nosotros entienda que no se puede ser terrorista, matar, atentar, secuestrar y después pedir a la sociedad que empatice con ellos y los vea como víctimas".