Aprobada la convocatoria general de becas para este curso, con un importe de 4,3 millones de euros

Para su adjudicación se aplicarán cuatro niveles de renta, que "aseguran su progresividad y adaptación al nivel socioeconómico de alumnas y alumnos que cursan estudios postobligatorios y universitarios".

La convocatoria, publicada este jueves, 24 de octubre, en el BON (Boletín Oficial de Navarra), tiene carácter complementario a las convocadas por el Ministerio y se tramitarán por vía telemática. Estas becas tienen como objetivo ayudar al alumnado de estudios no obligatorios en el pago de los gastos de enseñanza, transporte, comedor y residencia.

Del importe total de 4.334.104 euros, el Departamento de Educación aporta 1.034.104 para enseñanzas postobligatorias no universitarias, y el Departamento de Universidad destina 3.300.000 euros para estudios universitarios.

Esta cantidad es la misma que el montante total aprobado el curso pasado, si bien en 2018-2019 el importe destinado a estudios de grado y máster fue de 3.254.960 euros, frente a los 3.300.000 euros de este año, lo que supone un incremento del 1,38%, ha destacado el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Con el fin de evitar retrasos en la publicación de la convocatoria, el Departamento de Universidad no ha realizado ningún cambio significativo en las bases respecto al curso pasado. Sin embargo, está estudiando adelantar los calendarios de las convocatorias de becas de grado y máster para los próximos años, así como "mejorar la inclusividad de las mismas". En el caso de Educación, se mantienen la estructura y las bases de la convocatoria del curso anterior.

Los contemplados en la parte de Universidad son los estudios universitarios reglados de grado y máster, así como el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y de 45 años. Por parte de Educación, se incluyen los estudios postobligatorios y superiores de formación profesional, bachillerato, enseñanzas artísticas y deportivas, estudios religiosos y de idiomas.

En ambos casos, los estudios para los que se pueden conceder las ayudas son los correspondientes a enseñanzas del sistema educativo español y con validez en todo el territorio nacional.

En cuanto al alumnado matriculado en centros universitarios ubicados fuera de la Comunidad foral, sólo se concederá la beca en los siguientes casos: si el alumno no ha sido admitido en la UPNA, si el centro en el que se matricula es más cercano a su domicilio que los navarros, si se trata de estudios que no se ofertan en la UPNA, o si se trata de estudios que se imparten en euskera y no se ofertan en Navarra.

Se trata de unas becas progresivas que se conceden según la renta familiar disponible. Esta se calcula según cuatro umbrales de ingresos (de menor a mayor) y según el número de miembros de la unidad familiar, "garantizando así la disminución de brechas y la equidad en el acceso a los recursos", aspecto en el que el Departamento de Universidad quiere profundizar.

A modo de ejemplo, una persona que forma parte de una unidad familiar de cuatro miembros y con unos ingresos de 28.288 euros pertenecería al umbral 1 y le correspondería una cantidad mayor que a un miembro de una unidad familiar también de cuatro miembros pero con unos ingresos de 55.108 (umbral 4). En cualquier caso, el importe concedido en concepto de enseñanza no podrá superar el coste real de la matrícula.