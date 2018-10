Aranburu, sobre la devolución de las prestaciones por maternidad: "Hacienda no puede ir en contra de la ley"

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha afirmado, sobre las retenciones de IRPF practicadas en las prestaciones por maternidad, que la Hacienda foral "no puede devolver" una retención si la ley "no lo permite" y ha remarcado que "mientras esa ley no se cambie o no haya una sentencia, Hacienda no puede ir en contra de la ley".

Así lo ha señalado Aranburu en la rueda de prensa posterior a la sesión del Ejecutivo foral, en la que la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que comprende el "malestar" de las madres y ha considerado que UPN, PSN y PPN tendrían que "pedirles perdón" por "eliminar la exención".

Por su parte, el consejero Aranburu ha comentado que la posición de la Hacienda foral en esta cuestión es la del Gobierno de Navarra, ya que, según ha dicho, "estamos ante una ley que está vigente y que no prevé la exención por las prestaciones de maternidad porque deliberadamente el Parlamento las eliminó con los votos de UPN, PSN y PPN".

"En este momento no cabe que la Hacienda haga una interpretación de esa ley, más allá de lo que dice la propia ley. Donde la ley no distingue, no cabe distinguir", ha señalado Aranburu, para incidir en que "la posición de la Hacienda foral es esa".

No obstante, ha puesto de relieve que "tanto el Gobierno de Navarra como el cuatripartito vieron que esa era una situación que había que corregir, por eso, en primavera el Ejecutivo aprobó un proyecto de ley foral modificando el tratamiento fiscal en las prestaciones de maternidad, reconduciéndolo mediante una herramienta de deducción en la cuota, que palía totalmente la tributación por estas prestaciones".

En este sentido, ha destacado que "en algunos casos supera incluso la tributación", por lo que, según ha dicho, "se convierte en un impuesto negativo que favorece no sólo maternidad, sino también paternidad, y no sólo a mujeres trabajadoras, sino también a mujeres en paro o autónomas". "Es un proyecto de ley mucho más generoso y amplio y ese es el que está en debate parlamentario en este momento", ha subrayado.

Preguntado por si hay alguna posibilidad de acometer la devolución de las prestaciones por maternidad, Aranburu ha afirmado que desde su punto de vista "profesional" si la ley "no lo permite", Hacienda "no puede devolver una exención", ya que, en caso contrario, "todos los ciudadanos podríamos solicitar que se nos declarase exento alguna parte de nuestro impuesto".

En este punto, se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo y ha subrayado que "la dicción de la ley de régimen común es diferente a la dicción de la ley foral". A su juicio, esto hace que sea "difícilmente trasladable ese criterio jurisprudencial", si bien, ha agregado, "siempre cabe la posibilidad de que pudiera producirse", aunque él lo "duda".

SOLANA EXIGE UN "PERDÓN" A LAS MADRES

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, por su parte, ha afirmado que como madre "afectada", que dio a luz en el 2013, entiende "perfectamente" el "malestar" de "muchos padres y madres que son quienes están llamando, entre otros, a una manifestación". "Esto evidentemente lo compartimos, muchas personas que nos vimos en una maternidad de 2013 que por lo visto a efectos legales a prescrito", ha relatado.

En su opinión, "lo que ha pasado es que el malestar se nos genera a partir de una ley que se aprueba en el Parlamento de Navarra con los votos a favor de UPN, PSN y PPN", por lo que ha considerado que "lo que tenían que hacer" estos tres partidos es "pedir perdón a las madres y los padres porque no sólo eliminaron la exención, sino que no propusieron ninguna otra medida".

"Como a este Gobierno le pareció no oportuno tener a las madres en esta situación, propuso lo que pasará a aprobarse en el Parlamento de Navarra porque rechazamos aquel recorte y entendimos que había que acometer con medidas, concretamente con esas deducciones", ha señalado Solana, quien ha insistido en que UPN, PSN y PPN "en lugar de ocultar su responsabilidad en este tema y mostrar su irresponsabilidad en la pancarta, tendrían que pedir perdón a las madres".