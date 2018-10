Aranburu dice que la proposición de ley de inversiones "ha despertado" al Ministerio pero "complica la gestión"

No obstante, Aranburu ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "no tenemos ninguna notificación por parte del Ministerio". A su juicio, "la proposición de ley ha tenido la virtud de despertar el debate y al Ministerio, en ese sentido la podemos dar por buena".

El consejero ha explicado que "partimos en el año 2017 con una regularización de los flujos del Convenio Económico y hubo un flujo a favor de Navarra con un superávit extraordinario para 2017 de 230 millones" y ha añadido que "una parte se destinó a la amortización de deuda y otra parte estaba pendiente de una finalidad de inversión que ahora llamamos financieramente sostenibles".

Según ha continuado, "este destino no pudo lograrse con el PP y pensamos que sí podría lograrse con el Gobierno de Sánchez, por eso desde el primer momento nos pusimos en contacto con la ministra para que nos recibiese y pudiéramos hablar de estos asuntos". Ha añadido que él ha insistido en diez ocasiones para que le recibiesen en el Ministerio de Hacienda y "no hay ninguna respuesta".

Aranburu ha indicado que el cuatripartito preparó una proposición de ley para dar destino a 113 millones y "al hacerla el Ministerio responde y lo hace con la disposición 116 de los Presupuestos del Estado, que no está hecha para Navarra, sino está hecha por el señor Montoro para otra Comunidad y a nosotros no nos encaja". "Hemos ido por la 116 para facilitar las cosas al Ministerio", ha comentado, para opinar que el Ejecutivo central tendría que hacer una interpretación que "favorezca" a Navarra.

El consejero ha manifestado que "lo importante en esta materia es el acuerdo político y la voluntad de conceder a Navarra ese destino para el superávit, todo lo demás ha venido a confundir un poco las cosas".

El titular de Hacienda ha añadido, a preguntas de los periodistas, que en la conversación de este lunes entre la secretaria de Estado y el vicepresidente Manu Ayerdi "ella dio la posibilidad de que si modificamos el Plan Económico Financiero podrían intentar ajustar una cantidad, no sabemos cuál y Ayerdi contestó que si la disposición 116 no se interpreta de otra manera no sirve para nada". "No fue una petición formal y yo no he recibido ninguna respuesta formal", ha comentado, para exponer que "tenemos que esperar a que nos digan exactamente lo que quieren y qué nos quieren conceder".

Mikel Aranburu ha explicado que, sin autorización del Estado y una vez aprobada la ley de inversiones este jueves en el Parlamento, el Estado "podría recurrirla" si "considera que es ilegal o que Navarra ha incurrido en competencias que no le corresponde". "Lo tendrá que decir el Estado, pero si se recurre y se admite quedará en suspenso la ley", ha aseverado.

El consejero ha manifestado que la proposición de ley "lo que ha hecho es despertar al Ministerio porque no nos respondía; ha complicado la gestión porque era un cosa muy sencilla de llegar a un acuerdo y hasta el Partido Socialista estaba de acuerdo en destinar esos millones a inversiones".

REGLA DE GASTO

El consejero de Hacienda ha señalado, sobre si Navarra cumple la regla de gasto, que "en este momento es lo menor". "Precisamente si entramos en la disposición 116, vemos que permite autorizar en caso de incumplimiento de la regla de gasto", ha apuntado.

Ha comentado que el Gobierno central y el navarro tienen "discrepancia metodológica" en cuanto al cumplimiento porque "la regla de gasto es muy compleja, para las CCAA no está muy bien definida; en el caso de Navarra en 2017 está afectada por distintos componentes, entre ellos la modificación que se hizo en la recaudación indirecta con los hidrocarburos que supone modificación normativa, por lo que si se acepta como nosotros pensamos que afecta a la metodología, si se incumple la regla de gasto es por alguna décima".

Si se cumple o no, ha detallado, se determina en la comisión coordinadora, que es bilateral, y no se ha reunido. "Los adelantos que ha hecho la Intervención General del Estado en la primavera es que incumplíamos y nosotros decíamos que no y la cifra definitiva la dan en octubre", ha precisado, para exponer que "en función de muchos parámetros hasta se podría cumplir". "Yo personalmente creo que incumplimos en una pequeña cantidad", ha apuntado.

Aranburu ha manifestado que para llevar a cabo estas inversiones sostenibles no hace falta una ley y "el cuatripartito ya lo sabe, pero hace falta un acuerdo". "De hecho otras CCAA que se van a aprovechar de la disposición 116 no van a ir a una ley", ha continuado, para aseverar que "la ley no es necesaria si hay una autorización o un acuerdo con el Estado pero tampoco estorba".