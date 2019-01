Aranzadi dice que el Gobierno municipal "ha preferido el hostel de Unzu a los Presupuestos"

Laura Berro ha afirmado en una rueda de prensa, acompañada de los otros dos concejales de Aranzadi, Armando Cuenca y Manuel Millera, que "no ha sido fácil abstenerse a los Presupuestos", que finalmente fueron rechazados, pero ha indicado que "el equipo de Gobierno sabía perfectamente que la aprobación de la zona saturada era una línea roja de Aranzadi". "No era una petición desmesurada, porque los vecinos de lo Viejo llevaban meses pidiéndolo", ha indicado, para afirmar que "las responsabilidades son del equipo de Gobierno, que no ha conseguido aprobar los Presupuestos y ha favorecido la especulación".

La concejala de Aranzadi ha señalado que "lo que pasó ayer es un colofón de que avanzamos hacia un modelo de ciudad especulativo y hacia la turistificación, y esto afecta a la mayoría de la población, a las mujeres, a las personas mayores, a las precarias, a las mileuristas, a las personas que tiene más dificultades, porque en este modelo de ciudad aumenta el precio del alquiler y se fomenta el trabajo precario". "Por eso era tan importante para nosotras que esta enmienda fuera aprobada, y a pesar de que su coste era de cero euros, el equipo de Gobierno actual se ha negado y ha preferido que salga el hostel de Unzu y no salgan los Presupuestos", ha indicado.

En todo caso, ha asegurado que "seguiremos trabajando intensamente por que el cambio en profundidad se dé en esta ciudad, seguiremos trabajando porque en esta ciudad no se produzcan más frentes especulativos".

Además, Laura Berro ha afirmado que, aunque las cuentas hayan sido rechazadas, "se puede hacer ingeniería presupuestaria, sí se pueden aprobar proyectos partida a partida y esto si que lo facilitaremos, no tendremos ningún problema".

Con vistas a un futuro acuerdo en la próxima legislatura, Armando Cuenca ha señalado que "sin duda habrá que reeditar alguna cosa que impida que gobiernen UPN, PP y Ciudadanos, nosotros vamos a estar ahí siempre, pero desde luego esperemos que no sea como este mal llamado cambio".

El concejal ha sido muy crítico con Geroa Bai y ha señalado que "mientras estábamos hablando de apoyar los presupuestos con Geroa Bai, la Policía Foral de Geroa Bai estaba lanzando pelotazos a la gente del barrio". "Hemos hecho un acuerdo a cuatro con una fuerza política que yo creo que con sus acciones de esta semana y con su apoyo al PSIS de Salesianos y al TAV se ha situado fuera del cambio, y hablo de Geroa Bai y de Uxue Barkos. Creo que el cambio se lo ha cargado Uxue Barkos rematando esta semana con el desalojo violento del gaztetxe", ha indicado.

Sobre la afirmación del alcalde, Joseba Asiron, de que Aranzadi ha dado "una bofetada" a los vecinos, Cuenca ha indicado que "la bofetada al barrio se la ha dado él votando en contra de la zona saturada, quizá porque no se atreve a darle una bofetada que le tenía que haber dado hace tiempo a Geroa Bai".

Por su parte, el concejal Manuel Millera ha justificado que Aranzadi no acudiera ayer a una reunión para hablar de Presupuestos antes de la votación en el pleno y ha indicado que "no íbamos a ir a esa reunión porque había que cambiar el orden del día del pleno", de forma que la declaración de zona saturada se pudiera votar antes o al mismo tiempo que los Presupuestos. "Nadie da el dinero sin firmar antes la propiedad de una casa", ha indicado.

Además, Millera ha criticado que Joseba Asiron haya situado a Aranzadi con "el régimen". "¿Qué es el régimen? Para nosotros el régimen es seguir haciendo la cosas como las hacía UPN. ¿Quién esta apoyando ese modelo de ciudad? La afirmación de Asiron está dicha desde el enfado, para nadie es agradable este momento, pero cuando EH Bildu vota en contra de los Presupuestos del Gobierno vasco y coincide con el PP, ¿se está poniendo de parte del régimen? Nosotros no diríamos jamás eso", ha asegurado.