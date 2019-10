Arasti: "La Guardia Civil es más necesaria que nunca en Navarra"

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha afirmado que "la Guardia Civil es más necesaria que nunca en nuestra comunidad" y ha resaltado que "la coordinación real entre cuerpos policiales es la única garantía para preservar nuestros derechos y libertades".

Arasti, que ha presidido este sábado en Pamplona el acto de celebración de la patrona de la Guardia Civil, la virgen del Pilar, ha asegurado a los agentes presentes que "seguiréis desempeñando vuestra labor como hasta ahora" porque "valoramos y apreciamos vuestro trabajo". Ha criticado a quienes pretenden "confundir y manipular esta realidad". "No permitáis que nadie manosee la institución por intereses partidistas", ha añadido.

El acto de celebración de la festividad de la Guardia Civil ha tenido lugar frente a la Comandancia de este cuerpo en Pamplona. Ha comenzado a mediodía con la entrada de la bandera de España en la formación y el pase de revista, para continuar con la imposición de 78 condecoraciones, un homenaje a los agentes fallecidos y el tradicional desfile por la Avenida Galicia.

Entre los asistentes se encontraban autoridades como el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez; el alcalde de Pamplona, Enrique Maya; o el expresidente del Ejecutivo foral, Miguel Sanz. También se ha visto a diferentes cargos de Navarra Suma -coalición formada por UPN, PP y Ciudadanos- y del PSN.

En su intervención, el delegado del Gobierno ha apostado por la colaboración entre las diferentes fuerzas de seguridad presentes en Navarra que, ha opinado, "es una gran oportunidad que debemos aprovechar y que nos hace más fuertes frente al delito".

Arasti ha aseverado que "el relevo en el Gobierno de Navarra ha abierto un tiempo nuevo para profundizar en la coordinación policial, desde el respeto institucional a la singularidad y a las funciones de cada cuerpo, pero siendo conscientes de que la suma de recursos y efectivos hace de nuestra comunidad una tierra más segura". En este sentido, ha garantizado a los presentes que "seguiremos trabajando, codo con codo, para avanzar hacia la paz definitiva, la normalización y la convivencia en nuestra tierra".

El delegado ha reconocido que "en ocasiones sentís la hostilidad y el rechazo de una pequeña parte de nuestra sociedad". "Actitudes que no comparto", ha remarcado Arasti, que ha recalcado que "no pueden ser un arma arrojadiza contra quienes siempre hemos defendido la paz, siempre hemos luchado por la libertad y siempre hemos estado al lado de las víctimas". "No puede ser que ahora se cuestione un compromiso que está fuera de toda duda y que me niego a tener que demostrar a estas alturas", ha subrayado.

José Luis Arasti ha recordado a los guardias civiles asesinados por ETA y ha expresado el compromiso del Gobierno central para "construir una memoria justa y veraz, y para que en nuestra sociedad cada persona pueda expresar sus opiniones con libertad y sin miedo".

Arasti ha resaltado las principales actuaciones de la Guardia Civil en Navarra a lo largo del año, centrándose especialmente en su labor durante las inundaciones ocurridas el pasado 8 de julio. "Muchos de vosotros trabajasteis durante toda la noche para auxiliar a los afectados en sus domicilios, en sus vehículos y en sus puestos de trabajo, asumiendo grandes riesgos con el único fin de evitar una tragedia todavía mayor", ha valorado.

"CAMPAÑAS DE HOSTIGAMIENTO" A LA GUARDIA CIVIL Y SUS FAMILIAS

Por su parte, el Coronel Jefe de la Guardia Civil en Navarra, José Santiago Martín, ha lamentado que en la Comunidad foral "son habituales las campañas de hostigamiento" dirigidas al cuerpo y a sus familiares "por parte de algunos sectores minoritarios vinculados al independentismo abertzale radical".

En este sentido, ha afirmado que "desgraciadamente esta estrategia se ha extendido en los último años a Cataluña, donde los guardias civiles y sus familias están sufriendo el acoso de los radicales independentistas".

"No van a conseguir su objetivo, no nos van a intimidar", ha manifestado Martín que ha destacado que "la Guardia Civil seguirá estando frente a las graves amenazas para la seguridad de los españoles". "Sus ataques nos hacen más fuertes y nos reafirman en nuestro trabajo como una herramienta más de nuestro Estado de Derecho", ha resaltado.

Al respecto, ha agradecido la presencia en el acto del vicepresidente Remírez y el alcalde de Pamplona que "personifican el respaldo" de estas instituciones "a la labor que realiza la Guardia Civil". Ha agradecido, asimismo, la declaración aprobada en el Parlamento de Navarra "reconociendo de forma explícita la labor de la Guardia Civil" así como "los innumerables mensajes de apoyo" recibidos "desde todos los rincones de Navarra".

José Santiago Martín ha apostado por "seguir siendo una pieza fundamental de seguridad pública en Navarra, para lo cual nos seguiremos adaptando a las nuevas demandas y necesidades de los ciudadanos". Así, ha afirmado que "vamos a perfeccionar" la actuación ante delitos que se dan en internet, en las investigaciones contra las redes de explotación de personas y en la protección a los colectivos más vulnerables, en especial las víctimas de violencia de género.

Para ello, ha remarcado, es "imprescindible la colaboración policial", por lo que ha manifestado su compromiso para "trabajar conjuntamente" con el resto de fuerzas de seguridad en Navarra con el objetivo de "proporcionar un mejor servicio a los ciudadanos".

En este sentido, ha asegurado que "es ineludible abordar el problema de la coordinación entre las diversas salas policiales que operan en Navarra". "Un problema que es puramente técnico y que, una vez solventado, nos permitirá compartir en tiempo real el geoposicionamiento de las patrullas y la información sobre las emergencias policiales, de manera que puedan ser atendidas siguiendo criterios de cercanía, especialidad y disponibilidad de medios", ha subrayado.

El Comandante de la Guardia Civil en la Comunidad foral ha enumerado algunas de las principales actuaciones de este cuerpo a lo largo del año. Al igual que Arasti, ha reconocido la "brillante actuación" de la Guardia Civil y del resto de operativos durante las inundaciones del 8 de julio. "Estoy seguro de que, gracias a su rápida intervención y a la valentía de todos ellos, se evitaron mayores desgracias", ha valorado.

También se ha destacado las dos operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil contra el terrorismo yihadista "con dos detenidos inmersos en procesos avanzados de radicalización", uno de ellos en los pasados Sanfermines. También se ha referido las seis detenciones por delitos de odio "dirigidos contra colectivos especialmente vulnerables, principalmente inmigrantes y homosexuales".

Asimismo, ha resaltado la 'operación Urrats', con tres detenidos y un investigado por presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas; y la 'operación Abadía', "que 18 años después ha permitido el esclarecimiento del asesinato del entonces senador de Aragón, Manuel Giménez Abad". "El empeño de la Guardia Civil en el esclarecimiento del conjunto de atentados de la banda terrorista ETA que aún están sin resolver es y seguirá siendo uno de nuestros objetivos prioritarios", ha recalcado.