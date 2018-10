Arasti dice que todavía no hay respuesta "en firme" del Ministerio sobre las inversiones en Navarra

Arasti ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que está en comunicación con el Ministerio y "todavía se está revisando toda la documentación". "Estamos intentando negociarlo para que se materialice, pero en todo caso tendrá que ser el Ministerio de Hacienda el que diga si Navarra cumple o no con sus deberes y en todo caso, si esos 113 millones al final no pueden llegar, tendremos que decir que el Gobierno de Navarra no ha hecho su tarea", ha indicado.

El delegado del Gobierno ha esperado que para el jueves haya una respuesta del Ministerio.