Armando Cuenca no repetirá como candidato y dice que Aranzadi buscará "algún tipo de candidatura de unidad popular"

Cuenca ha destacado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que Aranzadi "tiene un código ético de 1.400 euros y cuatro años", por lo que "tanto Laura Berro como yo, que cumplimos los cuatro años en 2019, cumpliremos ese código ético".

En este sentido, ha contestado a quienes dicen que sus propuestas son "electoralistas", que "no hay un interés electoralista, sino un interés sincero", ya que "ni yo ni Berro vamos a repetir".

Además, ha remarcado que teniendo en cuenta que Aranzadi es una agrupación de electores "termina también su andadura en 2019, ya que se creó por ciudadanos para ir al Ayuntamiento y por ley desaparece en 2019". No obstante, ha subrayado que "eso no significa que no vayamos a impulsar otras iniciativas municipalistas o que vayamos a intentar buscar también algún tipo de candidatura de unidad popular, pero ya no será Aranzadi".

"Será otra cosa diferente, Aranzadi desaparece, no tiene propiedades, a partir de 2019 no tiene entidad jurídica, ni legal, ni existencia", ha indicado.