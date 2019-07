Arranca este jueves el cine en la terraza de Baluarte con la proyección de 'La gran sorpresa'

La película 'La gran sorpresa' (First Men In The Moon, 1964) estrenará la sexta edición de este ciclo de cine que este año celebra el 50º aniversario de la llegada del hombre a la luna, ha destacado Baluarte en un comunicado.

El ciclo incluirá otras dos proyecciones: 'La luna en directo' (The Dish, 2000), el martes 23 de julio, y 'Moon' (2009), el jueves 25 de julio. Todas las películas se ofrecerán en versión original subtituladas en español y comenzarán a las 22.15 horas.

Las entradas para cada pase cuestan 6 euros y se puede adquirir un abono para las tres películas por 15 euros, disponible únicamente en taquilla. Habrá servicio de bar en la terraza.

En caso de bajas temperaturas hay un servicio gratuito de mantas disponible para los asistentes, aunque se recomienda acudir con ropa de abrigo. En caso de lluvia, el visionado de las películas se realizará en el interior del edificio.

'La gran sorpresa' (First Men In The Moon, 1964) cinta que inaugura el ciclo, fue dirigida por Nathan Juran con guión de Jan Read y Nigel Kneale basado en una novela de H.G. Wells.

Cuenta la historia de un equipo de astronautas estadounidenses que consigue llegar a la Luna por primera vez en la historia. Sin embargo, el descubrimiento de una bandera británica y un documento que declaraba que la Luna había sido ya conquistada para la Reina Victoria les desconcierta. En la Tierra, un equipo de investigadores encuentra a un hombre que asegura que él, su novia y un científico habían viajado a la luna 65 años antes, e intenta impedir que nadie regrese al satélite terrestre debido a los peligros que allí se esconden.