Asiáin achaca a la regulación por la crisis la "transformación" de Caja Navarra en una fundación: "Le sucedió a todos"

"Lo que ha sucedido en Caja Navarra es algo que debe verse como normal en la medida en que le ha sucedido a todas las cajas de sus características que han podido sobrevivir, porque la mayoría han perecido en el camino", ha indicado José Antonio Asiáin durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre Caja Navarra.

Asiáin ha afirmado que a la entidad navarra "no le ha pasado nada que no le haya pasado" por ejemplo a BBK en el País Vasco.

El expresidente de CAN ha señalado que la propia fundación bancaria habla en sus memorias anuales y en su página web de un "proceso de transformación" y ha señalado que "un dato que avala esta presentación es que la fundación mantiene el mismo CIF que tenía la CAN como entidad financiera". "Eso quiere decir que su personalidad no ha variado", ha asegurado.

José Antonio Asiáin ha indicado que "con la crisis, cambian las regulaciones, vienen los reales decretos leyes, y la consecuencia de su aplicación es que Caja Navarra deja de tener actividad financiera y se transforma por imperativo legal en lo que en la legislación de entonces se llamaba fundación de régimen especial". "Luego la legislación, en 2013, cambia y establece una serie de disposiciones de las fundaciones de régimen especial, que van a desaparecer y prevé que se transformen en fundaciones ordinarias o bien en fundaciones bancarias si cumplen determinados requisitos", ha añadido.

El expresidente de CAN ha afirmado, citando de nuevo a la web de la Fundación CAN, que "toda esta sucesión de modificaciones estructurales y transformaciones se ha caracterizado por el mantenimiento de la personalidad jurídica de la CAN, que pese a haber cambiado de forma jurídica mantiene su personalidad y la continuidad de su obra social".

Asiáin ha dicho que "este mismo Parlamento, cuando ha legislado sobre esta cuestión, no ha dudado en que el proceso no ha sido de desaparición, sino de transformación".

El expresidente de CAN ha indicado que "podemos considerar que cuando una entidad deja de tener actividad financiera ha desaparecido, pero si decimos eso tendremos que admitir que han desaparecido todas las cajas excepto las que el regulador ha querido que continúen, la de Onteniente y la de Pollença, las únicas de ámbito estrictamente municipal".

Sobre la posición crítica de algunos exdirectivos de Caja Navarra por el devenir de Caja Navarra, ha considerado que su opinión "no se soporta en muchas ocasiones con datos oficiales, encaja difícilmente en la regulación que en aquel momento había e incurre en un defecto en el que todos podemos incurrir en algún momento, que es juzgar acontecimientos pasados con la información que tenemos hoy". "Con la información de hoy, yo me atrevo a acertar la quiniela de la semana pasada", ha indicado.