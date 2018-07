Asiron expulsa a Aranzadi e Izquierda-Ezkerra del equipo de Gobierno de Pamplona

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), ha expulsado a Aranzadi y a Izquierda-Ezkerra del equipo de Gobierno del Ayuntamiento después de que este martes ambas formaciones se abstuvieran en la votación del proyecto de inversiones financieramente sostenibles.

De esta forma, se rompe el gobierno cuatripartito que ha estado gestionando Pamplona desde que tras las elecciones de 2015 EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e Izquierda-Ezkerra sumaran sus votos.

Así, EH Bildu y Geroa Bai forman un equipo de Gobierno en minoría, mientras que Aranzadi e Izquierda-Ezkerra pasan a la oposición, junto con UPN y PSN.

Joseba Asiron ha responsabilizado directamente a Aranzadi e I-E de haberle abocado a esta decisión. "La irresponsable actuación de ayer ha mermado totalmente la confianza de este alcalde en las concejalías delegadas -de Aranzadi e I-E- y he creído que había que tomar medidas. La confianza había sido minada con anterioridad, pero la situación de ayer es nueva y tiene que ser definitiva", ha señalado.

Asiron ha explicado que no puede "entender" que Aranzadi e I-E no respaldaran las inversiones financieramente sostenibles "si no es por una voluntad inequívoca de estos dos grupos municipales de colocarse fuera del equipo de Gobierno y pasar a la posición". "Cualquier otra explicación obedecería a una irresponsabilidad todavía más difícil de entender", ha señalado, para afirmar que "no se puede hacer oposición al Gobierno desde dentro del Gobierno".

El alcalde ha afirmado que dentro del equipo de Gobierno hay "espacio para discrepar" pero ha señalado que "políticamente es inasumible que decayeran seis millones de inversión" porque las enmiendas de Aranzadi e I-E no fueran incluidas. "No puedo entender que tumbaran la globalidad del proyecto", ha indicado.

Asiron ha afirmado que "la ciudad ha perdido la posibilidad de invertir 6 millones de euros" y ha explicado que ha dado instrucciones a sus concejales para que traten de recuperar las inversiones que fueron rechazadas ayer.

El alcalde ha "tendido la mano" a los concejales de Aranzadi e I-E para que actúen con "responsabilidad" en el año que queda de mandato y ha trasladado a la ciudadanía que "la situación está encaminada y no se abre ningún periodo de crisis". "La situación está ya resuelta y el cambio sigue adelante. Seguimos con ganas e ilusión y nuestro compromiso por el cambio sigue intacto", ha indicado.

