Asiron acusa a Maya de "mandar a policías contra sus propios concejales" durante el chupinazo

El portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Asiron, ha acusado al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, de mandar a la Policía Municipal "contra sus propios concejales" durante los incidentes que se produjeron durante el chupinazo en el Consistorio cuando ediles de EH Bildu y Geroa Bai tuvieron un forcejeo con agentes de policía que impidieron que se desplegara una ikurriña en la fachada del ayuntamiento.

En declaraciones a los periodistas, Asiron ha hecho una valoración "buena" de los primeros días de los Sanfermines que han comenzado en fin de semana y ha destacado la "normalidad" con la que han comenzado las fiestas sin "incidentes graves". Por el contrario, ha criticado que "el incidente más importante ocurrió dentro del ayuntamiento cuando el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, mandó policías municipales a proceder de manera violenta contra sus propios concejales, contra nueve cargos electos, un tercio de la corporación".

Asiron ha considerado "absolutamente irregular que un alcalde mande a la policía contra sus propios concejales" y ha asegurado que "no estaban haciendo nada ilícito, nada ilegal y nada violento; y sin embargo, se produjeron con ellos de una manera muy violenta".

Joseba Asiron ha resaltado que los siete concejales de EH Bildu y los dos de Geroa Bai "representan a más de un tercio de la ciudadanía que creemos que tiene que haber un sitio para todas las banderas que nos representan" y ha opinado que "intentar colocar una bandera legal, legítima y sentida por muchísimos pamploneses y pamplonesas, en un balcón lateral de manera no oficial, no debería ser motivo para que nadie se crispa". Al respecto, ha afirmado que si la ikurriña "te crispa, eso te está situando muy cerca del fascismo".

En este sentido, ha resaltado que la concejala de EH Bildu Maider Beloki "tiene lesiones en las cervicales". "Tiraron de ella fuertemente del pelo, le torsionaron el cuello y tuvo que ir a un centro hospitalario donde le han diagnosticado lesiones cervicales", ha detallado Asiron que ha afirmado que "hay un parte de lesiones que se ha remitido al juzgado y veremos qué camino toma todo esto", ha rechazado. A este respecto, ha criticado que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ni miembros de Navarra Suma se haya "interesado por la salud" de Beloki.

Preguntado por los abucheos y silbidos contra UPN durante la procesión de San Fermín, Joseba Asiron, ha opinado que "lo ideal es que cada uno aplaudiera a quien quiera aplaudir y guardara silencio con el resto". "Cualquier concejal o concejala, independientemente del grupo al que pertenezca, tiene derecho a salir a la calle sin que nadie le increpe", ha remarcado.

Ante estos incidente, Asiron ha señalado que "a todos nos toca; puede darse con mayor intensidad para algunos concejales en la calle Curia" pero "todos, en algún momento de la procesión, recibimos".

Por ello, ha resaltado que "lo que toca, y esto nos corresponde sobre todo a los que estamos en el Ayuntamiento, es llevar a cabo discursos que tranquilicen a la población" y "de convivencia y no intentar". En este sentido, ha criticado que el alcalde Enrique Maya y concejales de su grupo, en entrevistas en medios nacionales, "poco menos que está retransmitiendo en el tono de un parte de guerra".

"Esto me parece terrible porque no es la ciudad que yo conozco, no reconozco a Pamplona en ese mensaje", ha manifestado Asiron que ha pedido "hacer pedagogía y decir desde todos los grupos municipales que hay que salir a la calle con libertad, seguridad y sobre todo intentando reforzar la convivencia en la ciudad".