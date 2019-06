Asiron critica un "pacto de la vergüenza entre las fuerzas del régimen" para provocar "un 'juniazo'"

El alcalde saliente de Pamplona, Joseba Asiron, ha asegurado que la proclamación de Enrique Maya como primer edil de la ciudad se debe a un "pacto de la vergüenza entre las fuerzas del régimen" y ha calificado lo sucedido este sábado como "un juniazo".

Asiron, que ha comparecido ante los medios después del pleno de constitución del nuevo Consistorio, ha remarcado que pensar que "lo que ha pasado hoy es una casualidad sería pueril" y ha asegurado que ha habido un "pacto de la vergüenza entre las fuerzas del régimen" en el cual "ahí donde Navarra Suma es mayoría el PSN se vota a sí mismo y donde es alternativa a los gobiernos del cambio, Navarra Suma vota al PSN".

En este sentido, se ha preguntado "qué catadura moral y política tienen quienes dicen que nunca se sentarían contigo pero sí aceptarían sus votos si eso me convierte en alcaldesa". Una postura que ha considerado "la versión más baja de la política y ese tipo de política que crea desafección en la ciudadanía".

Joseba Asiron ha destacado que "había una alternativa posible a la derecha, un 14-13 progresista, y no se ha producido por la desafección del PSN". Una situación, ha afirmado, que demuestra "que el PSN no es agente de cambio, no solo por los gestos de la noche electoral sino por las acciones sucesivas" y que es un partido "supeditado a la política de Madrid, una política de vetos que considera a los navarros como menores de edad que no podemos elegir".

Asiron ha calificado lo sucedido este sábado como "un 'juniazo'" y ha criticado que "una persona de Madrid, como Ábalos, que no sabe situar la plaza del Castillo, ha decidido por nosotros". A este respecto, ha llamado a "todas las personas progresistas y de izquierdas" a que "graben en sus corazones que allí donde el PSN es decisivo termina gobernando la derecha" y ha pedido "memoria, memoria y memoria".

"Hoy termina una legislatura que ha sido mágica en muchas cuestiones como avances sociales, la apertura de la institución hacia la ciudadanía y que Pamplona se ha situado en la vanguardia del Estado en memoria histórica, igualdad y solidaridad". "Hemos demostrado que hay otra forma de hacer política", ha subrayado.

Joseba Asiron ha manifestado que "por fin al régimen de UPN y PSN se le ve el cartón" y ha definido la plataforma Navarra Suma como "la "última trinchera de la derecha" y una "coalición estrambótica entre diferentes que no se soportan". En este sentido, ha afirmado que UPN "se esconde detrás de las faldas de Ciudadanos y el PP" y ha criticado su "tourné bochornosa de despacho en despacho mendigando los vetos que no le garantizaban los votos".

En un mensaje a sus compañeros de partido, Asiron ha destacado que "nos queda muchísimo trabajo por hacer y vamos a defender el cambio con uñas y dientes". "Cada vez que la derecha quiera dar una mordida a los avances sociales o alguno de los cambios en la legislatura nos van a encontrar en frente utilizando la palabra, el discurso y la razón, porque estamos convencidos de que tenemos la razón", ha remarcado.

Así, ha abogado por "trabajar con ahínco en las instituciones y también en los barrios, que es lo mejor que tiene EH Bildu" y ha llamado a ser "leales con los 26.000 votos que hemos recibido" y "llevar la voz de aquellos miles de personas de izquierdas y progresistas que no obtuvieron representación el 26 de mayo".

Joseba Asiron se ha mostrado "más ilusionado y fuerte que nunca", ha confirmado su continuidad como concejal. Ha resaltado que "hoy empieza una implacablemente democrática y democráticamente implacable por conquistar el cambio en 2023".

Preguntado sobre si lo sucedido este sábado en el Ayuntamiento de Pamplona puede tener consecuencias en los pactos para conformar el próximo Gobierno de Navarra, Asiron ha señalado que "son ámbitos de decisión diferentes" y ha añadido que "lo que ocurra en el Parlamento no se va a decidir en el Ayuntamiento de Pamplona".