Ayerdi dice que el Ejecutivo foral mira con "el respeto debido" la negociacion del futuro Gobierno en Navarra

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Ayerdi ha indicado que "no es una cuestión deseable" que el Ejecutivo esté en funciones ya que "no puede aprobar decretos o regular nuevas materias".

"Cuando el Gobierno está en funciones la ley marca perfectamente bien lo que puede hacer y lo que no, y uno trata de ser escrupuloso con eso", ha dicho, para indicar que si bien "no es una cuestión deseable", la Administración funciona, "los temas corrientes no pueden parar". "Lo que no se puede es tomar decisiones de orientación de políticas públicas en un sentido o en otro", ha precisado.

Así ha señalado el vicepresidente que "desde el Gobierno estamos mirando con el respeto debido el trabajo que las formaciones políticas en el ámbito del Parlamento están haciendo".