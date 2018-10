Ayerdi dice que el Gobierno foral es "favorable" a tener un "buen convenio" sobre el TAV con el Ejecutivo central

Ayerdi ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de UPN para explicar su posición sobre un nuevo convenio con el Gobierno de España en relación al TAV y ha defendido que "la posición del Gobierno de Navarra es sí a un convenio entendido como un medio pero un buen convenio".

El vicepresidente ha señalado que "en Navarra hay dos grandes problemas en la red ferroviaria, y es que no hay capacidad suficiente y no se cumplen los estándares internacionales, problemas que hay que solucionar". "El interés general de Navarra está en juego", ha expuesto.

Tras defender su apuesta por un corredor ferroviario mixto, Ayerdi ha recordado que "el competente es el Ministerio" y ha indicado que "es importante que el corredor avance en toda su extensión". "Tan importante como que haya obras en un tramo es que avance todo el corredor", ha dicho, para exponer que "el convenio no es un fin, es un medio". "El que haya un convenio no garantiza que la infraestructura avance, la realidad lo evidencia", ha apuntado.

Según ha agregado, "el convenio puede ser bueno, malo o regular" y "no cualquier convenio es bueno en sí mismo". "Desde el año pasado el Gobierno de Navarra tiene una posición favorable a contar con un buen convenio, una posición que he trasladado también a ministro Ábalos", ha agregado Ayerdi.

Ha recordado el consejero la propuesta de convenio que presentó al anterior ministro el Gobierno de Navarra, una propuesta que "recogía que el convenio se refiera a todo el corredor, marcábamos un objetivo de plazo de finalización para todo el corredor (año 2023-24) y también la fórmula de recuperación de Navarra de los fondos anticipados", entre otras cosas.

Ayerdi ha indicado que "un convenio da a la Comunidad la posibilidad de estar más cerca de la infraestructura en los pequeños detalles, y eso es bueno". Según ha dicho, sigue "sin tener fecha" para reunirse con el ministro Ábalos.

A su juicio, "lo importante es que la infraestructura avance en todo el corredor". "El convenio tiene que ser un buen medio, pero hoy por hoy no he recibido una propuesta de convenio para analizarla", ha concluido.

El parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha señalado que "es increíble que estando en octubre no haya respuesta por parte del Ministerio a la carta enviada". Y ha señalado al consejero que "queda claro que usted está más cómodo sin convenio" ante "la presión de los grupos que apoyan al Gobierno que son contrarios al tren de alta velocidad". "Hubiera sido mejor que el Gobierno de Navarra hubiera firmado un convenio", ha manifestado.

Desde Geroa Bai, Rafa Eraso ha comentado que "la posición del Ejecutivo es firmar un buen convenio con el Gobierno central, como un medio y no un fin". Ha defendido el borrador de convenio que presentó el Ejecutivo foral, que "paralizó" el exministro De la Serna. "Ahora hay otro ministro, se está esperando respuesta y esperamos que el nuevo ministro tenga una disposición al diálogo distinta que los gobiernos del PP", ha comentado.

El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramirez ha manifestado que el TAV es una infraestructura "despilfarradora y millonaria sin que un informe hable de un beneficio para Navarra". Según ha añadido, "no hay estudios de rentabilidad que justifiquen un proyecto así". "Nosotros creemos en un tren social, en el que las inversiones deben de estar justificadas en estudios serios y no en forofismos como hasta ahora", ha señalado.

El representante de Podemos-Orain Bai Rubén Velasco ha criticado que "se utiliza el tren de alta velocidad como herramienta política". "No estamos en contra del TAV, sino de cualquier proyecto que no se sustente en un análisis de viabilidad", ha dicho, para señalar que "no ven utilidad" al TAV en Navarra, "no es útil para la ciudadanía navarra".

El socialista Guzmán Garmendia ha advertido al consejero de que "tome nota de los socios con los que está". "Mientras sus socios le impiden avanzar en el tren, otras Comunidades van avanzando", ha señalado, para exponer que "con el convenio se trabaja con el Estado" en el corredor. "Es imprescindible firmar un convenio cuanto antes", ha dicho.

Desde el PPN, Ana Beltrán ha indicado a EH Bildu y Podemos que "el hecho de que quieran promocionar el burro y vivir en la caverna es motivo suficiente para que se larguen del Gobierno". Además, ha señalado que no ve "agilidad" por parte del Ejecutivo central y "el señor Ábalos ni siquiera contesta".

Finalmente, José Miguel Nuin, de I-E, ha señalado que "hay alternativas" al TAV y "no creemos en un convenio sobre el modelo TAV". "Satisfacción para nosotros por que, en este tema, el ministro Ábalos no se ponga al teléfono", ha afirmado.