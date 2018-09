Ayerdi dice que no tiene "ningún interés personal" en Davalor y que "lo más cómodo hubiera sido no hacer nada"

Ayerdi ha insistido en que la decisión en torno a Davalor al llegar al Gobierno la hizo por "responsabilidad, después de todos los análisis" y que "sabía que políticamente era más incomodo, pero me pareció que tenía que hacerlo".

Ha manifestado así que está "encantado" de acudir a la comisión de investigación que sobre este tema se abra en el Parlamento y "explicar todo lo que quieran y las veces que quieran, explicar los porqués de las decisiones, lo voy a seguir haciendo". "Ningún problema, a mi no me importa, lo que quieran, no tengo ningún inconveniente", ha dicho, para aseverar que quiere "aclarar todo lo que sea necesario del tema Davalor".

En comisión parlamentaria a petición de PSN y PPN, Ayerdi ha relatado el proceso de Davalor en estos años hasta que el 3 de julio hubo un auto judicial por el que se declaró la compañía en concurso de acreedores y se admitió a trámite la propuesta anticipada de convenio, que dice que una empresa, Panorama, está dispuesta a desarrollar el plan de negocio con un capital inicial de 500.000 euros y Davalor sea propietario del 49,9 por ciento de la nueva sociedad.

A finales de julio concluyó un ERE de extinción de 21 contratos en Davalor y la plantilla actual es de 8 empleados, ha dicho Ayerdi, para exponer que "el 30 de agosto Panorama remitió una carta al administrador concursal en la que se ratifica su interés por el proyecto".

Según ha detallado, "el 12 de septiembre, Panorama ha mantenido reuniones en Pamplona con los 8 trabajadores -uno de ellos el promotor-, y con los 7 se inició de forma individualizada un procedimiento de extinción de contratos"; y también reuniones con la administración concursal.

Ayerdi ha comentado que Sodena irá "decidiendo en función del desenlace de este camino, que está en fase judicial", y que "como principio de actuación, Sodena no va a poner palos en la rueda si existe opción de continuidad".

Sobre los inversores de Davalor, el vicepresidente ha precisado que "el 75 por ciento de los fondos de ciudadanos navarros ha sido antes del 30 septiembre de 2015 y la aportación de los ciudadanos navarros suponía el 46 por ciento del total y que después de esa fecha, representa el 35 por ciento de la total". El importe medio de las aportaciones antes del 30 de septiembre fue de unos 4.900 euros y después de esa fecha, unos 3.000 euros. "No observo ningún riesgo de responsabilidad patrimonial por parte de la Administración", ha aseverado.

El parlamentario socialista Guzmán Garmendia ha criticado que "por su irresponsabilidad se está tapando el trabajo de Sodena" y ha pedido a Ayerdi que "reconozca que se equivocó" con Davalor y que "asuma sus responsabilidades". "Tres años de Sodena nefastos en los que teníamos que haber puesto toda la carne en el asador", ha indicado, para criticar a Ayerdi que no ha hecho nada de autocrítica y sí una "gestión nefasta".

Ayerdi ha querido destacar, en respuesta, "la importancia de Sodena, que presta una labor importante" y ha considerado de una "gran irresponsabilidad decir, como el portavoz del PSN, que lo hecho por Sodena en estos 3 años no ha servido para nada".

Por su parte, Ana Beltrán, del PPN, ha indicado que ésta "es una inversión que este Parlamento la ha tenido en tela de juicio" y "esa es la diferencia con cualquier otro tipo de inversión de Sodena". Ha criticado al cuatripartito por "mirar para otro lado en un acto de cobardía sin parangón". "No les han importado los despidos ni los pequeños inversores, sino sacar la cara al Gobierno", ha censurado, para criticar que "puede ser una estafa de libro". Le ha pedido que sea "valiente" y la comisión de investigación sea solo sobre Davalor.

Desde UPN, Carlos García Adanero ha comentado que al intentar el cuatripartito introducir más asuntos en la comisión de investigación de Davalor "demuestran que tienen miedo a la comisión" y se ha mostrado "convencido" de que Ayerdi diría que "iba a defenderse de Davalor". "Salvo que separen las comisiones, vemos que aquí hay algo", ha dicho, para comentar que "ya se veía que Davalor era un tema arriesgado".

El parlamentario de Geroa Bai Rafa Eraso ha manifestado que con una comisión de investigación con más asuntos "ni queremos tapar las vergüenzas ni tenemos ningún miedo a que se investigue a Davalor, pero no quita para que se investiguen otras inversiones fallidas de Sodena". "Estamos seguros de que UPN, PSN y PPN van a continuar haciendo ruido mediático con esta cuestión, pero no ha sido oscura, sectaria ni arbitraria", ha indicado.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha indicado que "si en la comisión se demuestra que hubo irregularidades en este caso y no hubo informes... estoy convencido de que Ayerdi asumirá su responsabilidad" y ha señalado que "no sé qué más quieren saber que no sepamos ya de lo que ha pasado con Davalor". "Seguimos abiertos a la comisión de investigación en los términos en que se han planteado y lo demás es crear sospecha de algo que todos somos conscientes que no existe", ha comentado.

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha indicado que "no tenemos ningún miedo en que se investigue Davalor y todo lo demás". "Cuando vemos el ruido que están metiendo, parece que UPN y PPN hubieran sido impecables en la gestión del dinero público de Sodena y que jamás haya tenido una inversión fallida", ha expuesto, para señalar que no es una comisión de investigación ventilador sino que se trata de "analizar cómo se gestiona el dinero público a través de Sodena".

Desde I-E, José Miguel Nuin ha comentado que "la información que se ha dado esta legislatura sobre Davalor ha sido continua" y "ahora que la operación es fallida se va a hacer comisión de investigación y se va a investigar, ¿qué mas?". "Todo lo que se ha pedido se va a tramitar, investigar y responder", ha dicho, para comentar que "hay que analizar si los procesos de toma de decisión y de evaluación de riesgos son los correctos".