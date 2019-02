Ayerdi dice que se ha "sobrevalorado" una de las alternativas sobre la segunda fase del Canal y se ha pedido "subsanar"

Ayerdi ha indicado en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno que en el Consejo de Administración de Canasa del pasado mes de enero se presentó el estudio de alternativas de la segunda fase del Canal de Navarra y que la decisión del Consejo fue "solicitar alguna información complementaria con la idea de convocar un Consejo a finales de febrero o principios de marzo con la idea de tomar una decisión definitiva sobre la opción final en relación con la segunda fase".

Tras la reunión del Consejo, ha continuado, y "fruto de una revisión técnica en profundidad realizada por el Gobierno de Navarra, se ha observado que en el informe de alternativas había alguna deficiencia importante que podía incluso afectar a las conclusiones generales del informe".

El vicepresidente ha indicado que "en una de las alternativas que se había valorado con un coste más alto hemos observado que el coste no es tan alto". "Hay un problema de que una alternativa se había sobrevalorado en el coste y el coste es más bajo que el que se recogía en el informe", ha indicado.

Ayerdi ha indicado que se trata de "una deficiencia importante" y "puede tener una influencia en las conclusiones globales del proyecto". "Desde una mirada de absoluta responsabilidad y compromiso con la infraestructura, los dos gobiernos hemos visto que es importante y es importante que se hagan las cosas bien y en la mayor brevedad", ha aseverado.

Según ha dicho, "se ha puesto en conocimiento de Canasa desde el primer momento y Canasa ha confirmado que es así". "Desde Canasa se ha trasladado a la UTE que a la mayor brevedad subsane esas deficiencias observadas e incorpore los datos pedidos en el Consejo", ha añadido Ayerdi, para precisar que éste "no es un informe que demos por recibido en Canasa, no es un informe terminado ni satisfactorio en Canasa".

Ha explicado el vicepresidente que la próxima semana comparecerá en el Parlamento junto a la consejera Isabel Elizalde y "trasladaremos en profundidad este asunto". Y ha añadido que "queremos que en el Consejo correspondiente se tome la decisión definitiva de la segunda fase del Canal con la información correcta y adecuada".

Ayerdi ha señalado que es "Canasa la que está tomando las decisiones, no el Gobierno de Navarra". "El Gobierno, como socio en Canasa, lo que hace es compartir con el Estado la situación creada. No es el Gobierno de Navarra, sino Canasa la que dice a la UTE que corrija esto que no está bien", ha expuesto.