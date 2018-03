Aznárez y Buil no barajan que el grupo de Podemos se rompa ni perder la Presidencia del Parlamento, y apelan al "cambio"

Aznárez, preguntada en una rueda de prensa sobre la posibilidad de que los parlamentarios críticos de Podemos le retiren su apoyo, ha afirmado que "la confianza la dan 26 parlamentarios, me debo a una mayoría importante del Parlamento y a una mayoría social". "Son 26 votos los que confiaron en mi y son 26 votos los que tienen que decir si siguen confiando o no en mi. A día de hoy no tengo ninguna percepción ni sensación de que esos 26 votos" le vayan a retirar la confianza, ha asegurado.

En una rueda de prensa para presentar iniciativas parlamentarias, el también parlamentario Mikel Buil ha afirmado que no barajan ser expulsados del grupo por los críticos de Podemos, que son mayoría.

"Lo que nos toca a todos, al grupo parlamentario, es dejar esta competición de exabruptos y de extravagancias, en las que yo no he participado hasta ahora, y centrarnos en la tarea. Tenemos una misión, que es sostener un Gobierno de cambio, no por esta legislatura, sino por décadas. Todas las personas que estén por el cambio tienen que ser parte de la solución y no del problema", ha asegurado.

Mikel Buil ha asegurado que ellos por su parte están haciendo su trabajo en el grupo "con la normalidad que nos caracteriza y con nuestro programa político, profundizando en el rescate ciudadano". "Nos pagan para legislar. Lo que le toca al grupo parlamentario es organizarse en la tarea y seguir sosteniendo el cambio, y si algo debe unirnos a 26 parlamentarios es que UPN no vuelva a gobernar esta comunidad durante décadas", ha indicado.

El parlamentario ha asegurado que el grupo "no debe romperse para sostener el cambio", aunque ha reconocido que actualmente conviven "dos grupos, uno de cuatro personas y otro de tres". "El trabajo en el grupo es silencioso, responsable, generoso. No creo que sea un problema que en determinados momentos se vean votos diferentes dentro del grupo parlamentario. Además, en el 90 por ciento de las iniciativas coincidiremos todos los parlamentarios", ha asegurado.

En esta línea, Ainhoa Aznárez ha asegurado que "Mikel y yo seguimos comprometidas con el acuerdo programático, pero es que nos debemos también a la organicidad de Podemos". "Todo aquello que los órganos de Podemos nos marcan, Mikel y yo, como somos de Podemos, lo tenemos que cumplir", ha apuntado.