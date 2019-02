Bakartxo Ruiz (EH Bildu) asegura que el PSOE "no es un instrumento válido para luchar contra la derecha"

La candidata de EH Bildu a la Presidencia de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha asegurado que el PSOE "no es un instrumento valido para luchar contra la derecha" y ha reprochado la "incapacidad" del Gobierno de Pedro Sánchez para "hacer una política mas allá de los gestos y de promover de verdad una la alternativa que fuera mínimamente democrática".

Bakartxo Ruiz ha hecho estas declaraciones en un acto político celebrado este sábado en la Escuela Navarra de Teatro en el que ha conversado con el candidato de la coalición a la Alcaldía de Pamplona, Joseba Asiron.

En este encuentro, la parlamentaria de EH Bildu ha censurado la "incapacidad" de Pedro Sánchez "para mantenerse firme con un relator sin agachar la cabeza frente a la derecha", lo que, en su opinión, "ha demostrado que sigue siendo una muleta de la derecha".

Ha advertido, además, frente al "proceso de involución autoritaria a la que estamos asistiendo" y ha afirmado que "esa pugna por el extremismo de derechas se ve también en Navarra".

En este sentido, ha afirmado que UPN "está enfrascado en esa pugna entre el resto de derechas" por "ver quién es más facha, quién grita más y crispa más". Una situación que "hemos visto en Alsasua y en la última manifestación en Madrid". Para la parlamentaria de EH Bildu, la formación regionalista comenzó la legislatura "pensando que esto iba a ser un mal sueño" pero "han dejado de creérselo y han dejado de ser un partido de gobierno".

Por su parte, ha destacado que el PSN "sigue donde ha estado siempre" y "dejando muy claro que sigue siendo del régimen" y que sigue sin ser de fiar".

También ha reprochado las criticas de Podemos a EH Bildu por votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado. "Defiende los Presupuestos como si fueran suyos, como si fuera la panacea, proyectando las culpas fuera, pero no entendiendo lo que está pasando en el Estado español", ha criticado. "Hay todo un gobierno, toda una mesa del parlamento, personas de organizaciones civiles, que se están enfrentando a unas penas y unos delitos que no nos puede caber en la cabeza", ha remarcado.

Al respecto, ha criticado que "una fuerza de izquierdas, que dice que cree en el derecho a decidir, se abstraiga de esa realidad y no vea que en estos momentos hay una encrucijada entre avalar la vía del 155, del autoritarismo, de poner la unidad de España sobre todo lo demás" y la vía de "democratizar mínimamente las estructuras del Estado". Una opción, esta última, que "a día de hoy no es viable", ha dicho.

"En muy pocos años se ha pasado de asaltar los cielos a aspirar a ser la muleta del PSOE", ha rechazado la candidata que ha advertido que "si ese discurso lo extrapolan a Navarra, creo que al conjunto del cambio también".

"CONSOLIDAR Y REFORZAR EL CAMBIO", OBJETIVOS PARA 2019

Bakartxo Ruiz ha destacado, como logros de esta legislatura, que estar "a las puertas de que el grado de Medicina se pueda estudiar en la UPNA". Un "empeño de EH Bildu" y un "logro de la ciudadanía navarra que ha reivindicado que estudiar medicina no puede ser un monopolio del Opus". Un hecho que ha considerado "clarificador de lo que supone el cambio" en el sentido de "empezar a revertir esos poderes fácticos que, aunque no se presentan a las elecciones, mandan mucho".

También ha destacado "que las mujeres que lo quieran puedan interrumpir su embarazo en la sanidad publica cuando hace cuatro años las mandaban a Zaragoza o a Madrid"; así como el programa Skolae. Ejemplos, ha dicho, "de lo que ha significado el sectarismo del régimen durante tantos años y los que tiene que significar el cambio".

De cara a las elecciones de mayo, Bakartxo Ruiz ha señalado que el objetivo debe ser "consolidar y reforzar esa mayoría de cambio". Ha reconocido que se ha producido "dimes y diretes" entre las formaciones del cuatripartito que ha llevado a algunas fuerzas a "pretender hacer creer que el cambio está en descomposición".

Sin embargo, ha afirmado que "por encima de esas dificultades" hay "una mayoría social que nos exige que consolidemos esa mayoría del cambio y que vaya más allá". Por ello, ha abogado por "abordar la segunda fase del cambio para hacer cosas que no ha dado tiempo hacer o que no hemos conseguido llevar adelante". "No es solo reeditar lo que hay sino que tiene que ir más allá, y no hablo solo de números sino de contenidos", ha agregado.

LLEVAR EL "CAMBIO 2.0" A PAMPLONA

Por su parte, Joseba Asiron ha apostado por realizar en Pamplona "el cambio 2.0" y "profundizar y construir muchísimas cosas" en el ámbito de la cultura o en movilidad. Y ha destacado, también, que "estamos poniendo los cimientos de la Casa de las Mujeres".

Así, ha reconocido que "el trabajo que queda por delante es enorme pero muy ilusionante" y se ha mostrado "convencido de que la gente que apostó por el cambio en 2015 volverá a hacerlo".

Joseba Asiron ha reconocido que "en cuatro años no se podía reorientar ese enorme Titánic" que supone el legado de anteriores gobiernos municipales, pero se ha mostrado convencido de que "en la medida en que nos acercamos a las elecciones de mayo y miremos atrás veremos todos los hitos conseguidos".

En este sentido, ha destacado "Pamplona supo salir a la calle" en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género y "marcamos un estilo que otras ciudades han seguido". Ha destacado que "el mérito" del Consistorio "fue saber ponerse al lado de los colectivos que llevaban años trabajando".

Igualmente, ha afirmado que Pamplona es hoy "un referente" en memoria histórica" y ha valorado que "se pilotó con naturalidad la exhumación de los generales franquista".

También se ha mostrado orgulloso de la política social y ha destacado las 120 viviendas sociales que "estaban en absoluta ruina" y que ahora "son viviendas que están en manos de la ciudadanía en emergencia habitacional".