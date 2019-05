EH Bildu marca las líneas rojas para reeditar el cuatripartito: gobierno de coalición y ‘no’ al PSN

La cabeza de lista de EH Bildu a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha apostado por un gobierno de coalición si el cuatripartito revalida su mayoría, ya que considera que a lo largo de esta legislatura Geroa Bai "ha gobernado en algunas ocasiones como si tuviera mayoría absoluta".

Además, Ruiz ha afirmado que en estos momentos no se plantea un escenario postelectoral en el que los votos del PSN sean determinantes para la conformación de un nuevo gobierno en el que no esté Navarra Suma y ha asegurado que "el voto al Partido Socialista en Navarra supone favorecer a las derechas, no frenar a las derechas".

"Lo indispensable es seguir avanzando en el cambio y eso requiere consolidar y reforzar esa mayoría de 26. La ciudadanía navarra es muy consciente de qué es el PSN y no es de fiar", ha sostenido la candidata de EH Bildu, en una entrevista concedida a Europa Press.

Bakartxo Ruiz ha destacado que espera que en la próxima cita electoral "el bloque social mayoritario y plural que ha trabajado durante muchos años para que en 2015 se produjera el cambio" siga sumando mayoría. Ha reconocido que "no es fácil" revalidar los resultados, pero ha incidido en que es "posible" y que "se requiere que todas las fuerzas que apoyamos el cambio seamos capaces de movilizar y activar el voto".

"Es necesario no relajarse, no confiarse y echar el resto en unas elecciones que son históricas y en las que nos jugamos cambio o régimen", ha apuntado la representante de EH Bildu, que también confía en que la coalición obtenga "mayor representación" que los ocho parlamentarios actuales.

Sobre la línea roja marcada por el PSN a acuerdos con EH Bildu, Ruiz ha afirmado que "las líneas rojas que establece el PSN son una excusa para tapar sus vergüenzas" y ha considerado que "el resto de fuerzas del cambio son muy conscientes de que si queremos seguir avanzando el PSN no es un factor de cambio".

Ha rehusado pronunciarse sobre si la coalición estaría dispuesta a abstenerse para facilitar un gobierno con presencia de los socialistas, ya que, según dice, no se plantea ese escenario. Y se ha limitado a afirmar que "las decisiones que adoptemos van a ser mirando hacia adelante y para seguir avanzando". En todo caso, ha insistido en que contar con el PSN "no sería una fórmula para avanzar".

En el caso de que el cuatripartito vuelva a sumar 26 escaños, Bakartxo Ruiz ha apostado por una nueva fórmula de gobierno, un ejecutivo de coalición en el que "todas las fuerzas que apoyamos al gobierno tengamos incidencia directa". A su juicio, "gobiernos monocolores y decisiones unilaterales que se han adoptado en algunas materias no han ayudado a que todas las fuerzas que sustentamos al Gobierno del cambio nos sintamos partícipes".

Según ha indicado, "de ahí se han derivado diversos problemas", ya que considera que Geroa Bai "en algunas ocasiones ha gobernado como si tuviera mayoría absoluta". "Si hay una mayoría de 26 parlamentarios donde la primera fuerza tiene nueve eso requiere de una implicación directa de todos los grupos que apoyamos al Gobierno y requiere de una toma de decisiones más compartida de lo que ha sido hasta ahora", ha planteado.

En este sentido, ha destacado que en estos cuatro años "se han dado avances muy importantes en el plano social y los derechos democráticos", además de que "se ha invertido mucha energía en revertir las políticas antisociales de UPN y PSN y en asentar las bases de una convivencia más democrática".