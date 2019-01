Barcina, en la comisión de CAN: "Extraña que el Parlamento estudie algo legal de hace 10 años y no resuelva problemas"

Yolanda Barcina ha explicado que ella está "totalmente fuera de la actividad política y desde fuera ahora extraña tanto que en este Parlamento estemos estudiando qué paso hace diez o quince años, de algo que es totalmente legal, que puede ser interesantísimo, pero no se entiende". "Yo ayer por Pamplona decía que tenía que venir aquí y me preguntaba: '¿A qué?'. ¿Por qué este Parlamento no soluciona los problemas actuales y está en esto? Quizá a los políticos se nos verá mal por eso", ha planteado.

Yolanda Barcina comparece este miércoles en la comisión de investigación en el Parlamento foral sobre Caja Navarra, a la que ha llegado acompañada por varios parlamentarios de UPN.

Barcina, que acude al Parlamento después de que ya hayan pasado por la comisión otros cargos como el exconsejero de Economía y Hacienda Álvaro Miranda o los exdirectores generales de Caja Navarra Enrique Goñi y Lorenzo Riezu.

En la comparecencia, Yolanda Barcina ha precisado que durante su etapa como presidenta del Gobierno nunca ostentó como tal un puesto en Caja Navarra, ya que en 2010 los políticos "salieron" de la entidad financiera y ella accedió a la Presidencia en 2011. Sí ha precisado que ostentó cargos en Caja Navarra durante su etapa como consejera y alcaldesa de Pamplona.

Así, ha señalado que a partir de 2010, cuando se modificaron los estatutos de la CAN para la salida de los cargos políticos, ella no tomó ninguna decisión en los acontecimientos relativos a Caja Navarra como la integración de CajaSol en Banca Cívica, la salida a Bolsa o la entrada en CaixaBank, salvo la elaboración de "informes no vinculantes de la Junta de Entidades Fundadoras".

Cuando el portavoz de Geroa Bai le ha preguntado que ella asistió a la fase de desaparición de Caja Navarra, la expresidenta ha afirmado que "formalmente" se puede hablar de "desaparición" de Caja Navarra, "como todas las cajas de España", si bien ha planteado también que algunos hablan de "transformación" de la entidad financiera.

Al inicio de su comparecencia, se ha abordado la labor de la Comisión de Control de Caja Navarra, de la que Yolanda Barcina fue presidenta y, según ha explicado, esta comisión "ejercía sus funciones de forma rigurosa y conforme a ley".

Además, ha afirmado que se sentía "exactamente igual de capacitada" para ser presidenta de esa comisión que "para ser alcaldesa o presidenta del Gobierno y gestionar un presupuesto superior al de la Caja".

Según ha dicho, "la Comisión de Control contaba con informes propios de la Caja, con auditoría externa, y con informes del Banco de España". "Cuando te dan una luz rojas, actúas, pero si no tenemos luz roja, ¿hay que actuar?", ha señalado

Además, ha defendido que en la entidad "había una representación muy ajustada del mundo económico y social, muy ajustada a la realidad social de Navarra".