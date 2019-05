Barkos dice, tras la llamada de Chivite, que va a estar en el trabajo de construir un gobierno progresista de coalición

La presidenta del Gobierno de Navarra en funciones y candidata por Geroa Bai a la reelección, Uxue Barkos, ha manifestado este jueves que "Geroa Bai y yo a la cabeza vamos a estar en ese trabajo de construcción del nuevo modelo de gobierno progresista, que dé estabilidad y continuidad a las políticas progresistas", un gobierno que aspira a que sea "de coalición o de encuentro".

En rueda de prensa, Barkos ha "agradecido" los más de 60.000 votos para Geroa Bai en las pasadas elecciones y ha señalado que "no es un balance positivo la pérdida de esa posición de fuerza del cuatripartito".

Según ha dicho, "en estas elecciones Navarra ha revalidado una mayoría progresista y plural en el Parlamento foral y es importante el camino emprendido hace cuatro años, evidentemente con otra dirección y con otro mandato en cuanto a la posibilidad de composiciones o de liderazgos". "Corresponde a quien corresponde", ha señalado en referencia al PSN, para añadir que "en esa petición de nuevos acuerdos Geroa Bai va a estar trabajando siempre por la consecución de gobiernos de mayoría progresista y plural".

Barkos ha manifestado que esta mañana ha recibido la llamada de la candidata socialista, María Chivite, para comenzar las negociaciones de conformación de Gobierno y ha señalado que ya han fijado día y hora para reunirse, aunque no ha querido adelantarla al ser iniciativa socialista. Ha pedido Barkos que no haya dilación en este tema. "Exige un esfuerzo, trabajo y rigor, diálogo y contacto y también que no haya dilación por lo que el trabajo tiene que empezar ya", ha aseverado.

Preguntada por sus palabras en campaña de que no iba a admitir vetos ni exclusiones y ante la no convocatoria de EH Bildu a las reuniones con el PSN, Uxue Barkos ha señalado que "si a Uxue Barkos y a Geroa Bai le correspondiera la responsabilidad de liderar esas negociaciones no habría vetos, pero que la responsabilidad quede en manos de quien decide con quien se sienta a hablar de ninguna manera es una imposición de veto".

No obstante, ha comentado que "evidentemente la búsqueda de mayorías estables habla necesariamente por buscar mayorías absolutas en el Parlamento, cuando menos con diferentes posiciones y de diferentes maneras". "Pero no me corresponde a mi tomar el camino", ha insistido, para afirmar que "en este caso el número de parlamentarios en torno a una mayoría progresista se coloca claramente con todas las formaciones".

La candidata de Geroa Bai ha manifestado, ante la petición que le ha realizado Arnaldo Otegi de que presente su candidatura al Gobierno foral, que "las decisiones de Uxue Barkos y de Geroa Bai las toman Uxue Barkos y Geroa Bai". Además, ha dicho que "en política la coherencia es absolutamente imprescindible" así como "un sentido de la realidad". "Pretender asumir el protagonismo que las urnas no han dado y sin una mayoría de estabilidad no parece ni coherente ni razonable en este momento", ha manifestado.

Sobre las palabras del PNV de condicionar los gobiernos central y de Navarra, Barkos ha expuesto que "el PNV es miembro de esta coalición" y ha incidido en que "la decisión del Gobierno de Navarra se toma en Navarra y por lo tanto cualquier trabajo en el sentido contrario y en la búsqueda de otros intereses -en Madrid- tendrá el posicionamiento en concreto y en respuesta del PNV".

BARKOS NO SERÍA MIEMBRO DE UN GOBIERNO DE CHIVITE

Barkos ha manifestado que ella no sería miembro de un Gobierno presidido por la socialista María Chivite, "de ninguna manera". "El haber tenido el honor de haber presidido la primera institución de Navarra se debe respetar desde la perspectiva de mantener en las formas esa posición, lo que no quiere decir que Uxue Barkos no esté dispuesta a seguir trabajando por un proyecto político como el de Geroa Bai", ha expuesto.

Sobre Geroa Bai, sí ha dicho que su vocación, "como la de cualquier formación política", sería formar parte de un gobierno de coalición o de encuentro, "sobre todo porque la experiencia de estos cuatro años deja acreditada nuestra capacidad de trabajar en pos de un gobierno progresista y plural". "Los gobiernos de cuotas no son gobiernos razonables cuando son varias las formaciones", ha comentado.

Uxua Barkos ha manifestado finalmente que "la vocación y ambición de Geroa Bai es buscar estabilidad en las principales instituciones de Navarra, lógicamente en los ayuntamientos, en Pamplona y otros muchos".