Barkos, tras el fin de ETA, aboga por "una memoria crítica del pasado que reconozca lo injusto de la violencia"

Barkos ha manifestado, en su intervención, que "no quiero olvidar que este Debate del Estado de la Comunidad es el primero que se desarrolla tras el fin definitivo de ETA", un "fin que era una exigencia que nuestra sociedad había puesto de manifiesto desde hace mucho tiempo".

A su juicio, "es momento ahora de avanzar en una memoria crítica del pasado que reconozca el carácter injusto e injustificable de la violencia". "Porque la memoria es la que puede hacer que nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro se den la mano", ha aseverado.

Ha afirmado, a este respecto, que "la memoria no es sólo una cuestión de pasado, sino también, y sobre todo, una cuestión de futuro". "La memoria tiene que ver con las futuras generaciones y con la transmisión de una cultura de paz a nuestros hijos e hijas, a nuestros nietos y nietas, para que no olviden lo ocurrido, para que las víctimas no puedan caer en el olvido, y para que quienes finalmente vivan en una sociedad sin violencia puedan construir un futuro mejor", ha aseverado.

Uxue Barkos ha señalado así que "en esa línea se enmarca el acto de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, con motivo del 11 de marzo, que contó con la presencia de víctimas del terrorismo y familiares".

Por otro lado, la jefa del Ejecutivo ha señalado en su discurso que "como responsables públicos debemos trabajar desde el respeto a la pluralidad, a quien vive, se siente, cree o piensa de modo diferente" y ha manifestado que "la sociedad navarra es rica porque es plural". "En ese camino tenemos retos profundos e importantes", ha reconocido.

Según ha dicho, "nuestra tierra anhela empatía y entendimiento también para cerrar profundas heridas que la dictadura franquista, el terrorismo de ETA y otras violencias han dejado en nuestra sociedad". "Entre los compromisos firmes que adoptamos cuando llegamos al Gobierno, destaca el de impulsar políticas públicas de memoria, víctimas y Derechos Humanos", ha indicado, para señalar que había que dar respuesta "a familias que llevaban 80 años esperando a conocer el paradero de sus seres queridos; 80 años esperando a que su Gobierno hiciera un reconocimiento oficial a las víctimas de la violencia desatada tras el golpe militar de 1936; 80 años esperando a que los símbolos que el franquismo impuso en Navarra fueran retirados del espacio público, de sus plazas y calles".

Ha indicado que, en este ámbito, se ha creado este año el Instituto Navarro de la Memoria y se impulsó el Proyecto 20 Ezkaba, que, "en torno al 80 aniversario de la fuga, ha aglutinado todo un elenco de actividades".

VIOLENCIA DE GÉNERO

La presidenta ha manifestado, en su discurso, que "el trabajo por la igualdad y los derechos de las mujeres ha sido una apuesta inequívoca en este ámbito" y ha hablado del Plan de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres, con un presupuesto de 22 millones en 6 años y un nivel de ejecución del 87%, de "la extensión a toda la geografía navarra de los Equipos de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, la recuperación de las ayudas al movimiento asociativo de mujeres, así como el desarrollo de políticas de atención al colectivo LGTBI".

EUSKERA

La presidenta ha señalado que esta legislatura han abierto un camino en "el campo de la normalización lingüística" y se ha mostrado convencida de que "el euskera es un valor de convivencia". "Lo hemos hecho escuchando, también, a la ciudadanía bilingüe navarra, el 13 por ciento de la sociedad, que quiere ser atendida por su Administración en su lengua propia".