Barkos defiende que Solana no informara sobre los redactores de Skolae para evitar "una caza de brujas"

"Cuando la consejera Solana habló de que estaba protegiendo a determinados profesionales con su decisión de no remitir a una caza de brujas ha quedado acreditado, una caza de brujas de sesgo ideológico", ha expuesto.

Barkos ha sido preguntada en el pleno del Parlamento de Navarra por la parlamentaria del PPN Ana Beltrán sobre "la falta de respuesta a la petición de información sobre los nombres, perfil profesional y actividad profesional de las personas que han redactado el programa Skolae".

La presidenta del Ejecutivo foral ha contestado a Beltrán que "ya hemos respondido, no entiendo la pregunta", a lo que la 'popular' le ha replicado que con ella quiere "poner en evidencia dos robos de derechos fundamentales por parte del Gobierno foral".

"El primer robo, el derecho que tenemos los parlamentarios a recibir la información en el plazo adecuado, y el segundo el derecho fundamental de poder educar todos los padres a nuestros hijos según nuestras condiciones", ha argumentado Beltrán.

Según ha indicado, el Ejecutivo foral "tuvo 73 días para responder y no lo hicieron" y ha considerado que "no cabe mayor desvergüenza, desinterés y falta de transparencia". "No querían que supiéramos la respuesta", le ha reprochado a Barkos. Además, ha incidido en que Skolea es "un programa sectario, con una ideología única", algo que, a su juicio, "se ve en sus ponentes que son todo menos plurales".

En su turno de réplica, Barkos le ha contestado que "cuando habla de pluralidad me pregunto a qué se refiere, sobre todo, cuando le oigo utilizar con esa soltura el lenguaje de los nuevos socios" del PP en Andalucía, "el lenguaje de Vox".

Para la jefa del Ejecutivo foral, "sería mucho más razonable a la hora de defender el conjunto de los intereses generales de la sociedad" si Beltrán "hiciera caso de aquellos de su partido que han puesto en solfa el peligro de lo que algunos acaban de hacer".

Asimismo, la presidenta navarra ha remarcado que el Departamento de Educación respondió a la pregunta del PPN el 8 de enero "cuando recibió el dictamen de los servicios jurídicos, que hemos respetado siempre". Y le ha dicho a Beltrán que "sus amenazas de acudir al Constitucional no preocupan a nadie" después de "cuatro años en los que ha hecho funambulismo político absolutamente ineficaz".

Además, ha reprochado a la parlamentaria del PPN que "a los pocos minutos de recibir la información" sobre el programa Skolae "la viéramos publicada en la web de un medio de comunicación".