Barkos opina que pedir la abstención del NA+ para la investidura de Chivite "no tiene mucho sentido político"

La presidenta del Gobierno de Navarra en funciones, Uxue Barkos, ha opinado que pedir la abstención de Navarra Suma para facilitar la investidura de la candidata socialista, María Chivite, es "un error" que "no tiene mucho sentido político"

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Barkos ha explicado que las cuatro fuerzas -PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra- que, el pasado 5 de julio, firmaron un preacuerdo programático, trabajan para "ver si conseguimos un gobierno estable".

Para la presidenta en funciones del Ejecutivo navarro, "la sensación por experiencia de estos cuatro años en política central es que no estamos centrados en la búsqueda de estabilidades coherentes" y que den "cierto sentido a los gobiernos".

Barkos ha reconocido que en Navarra "un gobierno de carácter progresista y plural" no cuenta "todavía" con los votos suficientes para salir adelante. Igualmente, ha destacado que tampoco tiene los apoyos suficientes "un gobierno en el sentido contrario, uno conservador de Navarra Suma". Por ello, ha indicado que la investidura es "un trabajo y un reto de quienes componemos la Cámara foral".

Preguntada sobre el planteamiento de la candidata socialista, María Chivite, de mantener un diálogo con Navarra Suma para buscar que se abstenga en su investidura, Uxue Barkos, ha resaltado que esa posibilidad "no viene contenida" en el preacuerdo firmado por el PSN, con Geroa Bai, Podemos e I-E. Además, ha afirmado que "el propio sentido común, la coherencia política y la seriedad hace imposible algo así".

"No veo de ninguna manera diciendo Sánchez a Casado que se abstenga porque tiene un acuerdo con Podemos", ha puesto como ejemplo la portavoz de Geroa Bai que ha considerado que "en política la coherencia más básica es esencial". "Llegar a la presidencia si no se tiene la mínima capacidad de gobernabilidad, no interesa", ha añadido.

En este sentido, Barkos ha recordado que, durante su mandato, "he conocido al otro lado de la mesa en Madrid cinco gobiernos en cuatro años, con lo que eso supone de gobierno en funciones; y no creo que sea una respuesta que podemos dar a la ciudadanía sino que hay que dar estabilidad".

"Me parece un error y así se lo traslade a Chivite", ha declarado Barkos que ha considerado que "arrancar así una investidura no tiene mucho sentido político". "Chivite ha dicho por activa y por pasiva que no gobernaría ni daría la gobernabilidad a Navarra Suma", ha subrayado la presidenta en funciones que ha agregado que "si pides ayudas a quien has dicho de partida que no vas a apoyar siendo primera fuerza, no tiene mucho sentido"

Uxue Barkos ha destacado que "somos tres fuerzas las que tenemos posiciones mayoritarias en Navarra, Navarra Suma con mayor diferencia", al contar con 20 escaños, seguido por los 11 del PSN y los 9 de Geroa Bai. Ha señalado que entre las tres fuerzas hay una mayoría "bastante aplastante, lo que no veo es coherencia política".

Con un posible gobierno en minoría, con los 23 parlamentarios de las cuatro fuerzas que han firmado el preacuerdo programático, "habrá de trabajarse esa mayoría a todos los lados del Parlamento", ha remarcado Barkos que ha destacado que "yo lo he hecho estos años" en el Ejecutivo foral.

Uxue Barkos ha señalado que "comprendo pero no comparto" la negativa del María Chivite a negociar con EH Bildu y ha recordado que el PSN "sí habla con Bildu en pequeños municipios". La parlamentaria de Geroa Bai ha negado que haya "animado de ninguna manera" a Chivite a dialogar con la formación abertzale.

La presidenta en funciones ha manifestado que "en la vida parlamentaria, el diálogo entre grupos parlamentarios es la expresión más sana y real de lo que debemos trasladar a la sociedad". Y se ha mostrado convencida de que "ese diálogo se producirá a lo largo de la legislatura".

INUNDACIONES EN TAFALLA

Respecto a los desperfectos ocasionados por las riadas, especialmente en Tafalla, Barkos ha destacado que el protocolo para habilitar las ayudas a los municipios afectados "está ya actividad" y ha subrayado que "lo que más interesa será coordinar los trabajos para conseguir la declaración de zona catastrófica", algo que corresponde al Ejecutivo central.

Igualmente, ha resaltado que se está "trabajando en coordinación con los diferentes cuerpos en los trabajos de reparación para recuperar el día a día de las personas desde la más doméstico a lo profesional".