Barkos no considera "oportuno en este momento" reducir las horas de religión en la educación

Barkos, en respuesta a una pregunta del PPN en el pleno del Parlamento de Navarra, ha señalado no obstante que la iniciativa legislativa que han registrado EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra para reducir las horas de religión es "adecuada". "Es adecuado hacer una cosa y hacer la contraria, es una cuestión de voluntad política", ha indicado, para precisar que el Gobierno no ve "oportuno" en este momento reducir las horas.

La jefa del Ejecutivo sí ha planteado, refiriéndose a la posición de su formación política, que "la escuela debe ser laica, lo cual no atenta contra la libertad de religión". "Se trata de analizar el entorno en el que deben desarrollarse estos asuntos. Todas las posiciones son adecuadas, porque la ley que el PP aprobó con mayoría absoluta así lo establece. La LOMCE instala la optativa de religión, pero deja abierta a la decisión política de los gobiernos que pueda darse una hora, dos horas o tres horas", ha indicado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha señalado que su grupo votará en contra de la reducción de horas de religión porque es partidario de "la libertad de los padres para escoger la educación que quieren para sus hijos". "Son los padres y no los políticos los responsables de dicha educación. Estudiar religión es absolutamente libre, no se obliga a nadie. No creemos en el pensamiento único, en el totalitarismo ni la dictadura que algunos quieren imponer respecto a la educación en religión", ha señalado.

Ana Beltrán ha afirmado que "el 67 por ciento de las familias navarra eligen educar a sus hijos en religión y ese 67 por ciento merece un respeto".