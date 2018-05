Barkos dice que en los edificios de las instituciones de Navarra "no ha habido ikurriñas" y niega "imposición"

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que "en los edificios de las instituciones de Navarra no ha habido ni una sola ikurriña en estos tres años" porque "no respondería a la realidad de esta comunidad" y ha negado "imposición" por parte del Ejecutivo foral.

Barkos ha respondido en el pleno del Parlamento foral a sendas preguntas de UPN y PPN sobre la colocación de ikurriñas en ayuntamientos navarros.

En concreto, a la portavoz parlamentaria del PPN, Ana Beltrán, le ha respondido un "no rotundo" a su pregunta de si se han puesto ikurriñas en edificios institucionales de Navarra en esta legislatura y le ha invitado a leer el Amejoramiento del Fuero "donde encontrará que las tres instituciones forales son el Parlamento, el Gobierno y el presidente o presidenta".

"Alguien ha visto a lo largo de esta legislatura alguna ikurriña en estos edificios? Rotundamente no", le ha dicho a Beltrán, quien ha criticado que la presidenta "pretenda hacer pensar a la ciudadanía que un ayuntamiento no es un edificio institucional". Le ha reprochado así que "pretenda contar en Madrid una imagen falsa de la realidad de Navarra" y ha considerado que cuando Barkos sale de la Comunidad foral "le interesa vender que vivimos en una arcadia feliz, que es absolutamente falso".

En opinión de Beltrán, Barkos quiere que "no se deteriore" su imagen y "no quedar como una presidenta intolerante e impositiva, que es lo que es" y le ha dicho a la presidenta que en Navarra "hay fractura social porque usted y su Gobierno lo ha provocado". "Aquí se impone y se viola la ley", ha expuesto la líder del PPN, quien ha pedido a Barkos que "no niegue el paralelismo entre lo que ocurre en Cataluña y Navarra".

La jefa del Ejecutivo foral ha calificado de "torpes y mentirosas" las opiniones de la portavoz parlamentaria del PPN y le ha reprochado que "pretenda seguir haciendo de esto una causa que agita y preocupa al conjunto de a ciudadanía".

Se ha referido también a la proposición de ley presentada por los 'populares' navarros para que los alcaldes y concejales paguen de su bolsillo las multas por colgar la ikurriña en los ayuntamientos y le ha preguntado si va a presentar alguna ley ante "el saqueo alarmante de las arcas públicas" por la corrupción en la que, según los tribunales, "hay miembros o cargos de su partido".

Además, le ha dicho que "no va a permitir que se pretenda manchar la situación política y real de esta comunidad" y ha considerado que "hablar de una supuesta batasunización de Navarra habla no muy mal de Navarra, sino muy mal de usted y de las estrategias que está llevando a cabo".

UPN: "DA LA SENSACIÓN DE QUE SE AVERGÜENZA"

También el presidente de UPN, Javier Esparza ha criticado que Barkos "tenga el cuajo de ir a Madrid y contar que las ikurriñas no están en las instituciones" y ha considerado que "da la sensación de que se avergüenza de lo que está haciendo en Navarra" porque "no quiere decirlo en Madrid". "No es democrático amparar ilegalidades y una presidenta del Gobierno no puede", ha alegado.

En su opinión, la jefa del Ejecutivo foral "está dilapidando la buena imagen de Navarra con tres actuaciones, acodar y ser presidenta de esta comunidad de la mano de EH Bildu que no ha condenado la violencia de ETA; haciendo homenajes a etarras y haciendo que Navarra desde el punto de vista fiscal no sea para nada atractiva".

Barkos le ha reiterado que la ikurriña no ha ondeando en ninguna de las instituciones forales, mientras que sí ha ondeado en los ayuntamientos, algo que "ha ocurrido antes, durante y después de la ley de Símbolos y que viene ocurriendo en Navarra durante hace mucho tiempo". Y le ha recordado que estuvo en el ayuntamiento de Aoiz cuando Esparza fue alcalde.