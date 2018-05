Barkos afirma que las empresas navarras tienen "confianza" dentro de "una economía que mira la salida de la crisis"

Barkos ha comparecido en el comisión parlamentaria a petición de PPN y Geroa Bai y ha señalado que un informe de la CEOE citado por los 'populares' en su solicitud de comparecencia "no coincide con otros informes con muestras más sólidas". "Es un informe con una muestra poco sólida y explica datos contradichos por otras muestras como del INE", ha señalado.

La presidenta ha citado la encuesta de Coyuntura Industrial de Navarra, "una encuesta con importante tradición histórica", que tiene una muestra de 228 empresas a diferencia de la de CEOE, con "algo más de 30", y "dice en febrero que mejora la confianza de los empresarios navarros sobre evolución de la industria". "Y en marzo la confianza se consolida", ha añadido.

Se ha referido a otra encuesta, el Índice de Confianza Empresarial de INE, que recoge que "está acreditado el despegue hacia 2018 de la confianza". "Nos permite comparar por CCAA y actualmente la serie de Navarra está en máximos históricos y muy por encima de la media estatal", ha dicho, para afirmar que "no se puede inferir ningún motivo de alarma, ni de temor ni de inquietud".

Barkos ha señalado, citando esta encuesta del INE, que "la fiscalidad es el tercer motivo de preocupación de los empresarios navarros, igual que en el conjunto del Estado". "En Navarra el porcentaje de preocupación de la fiscalidad es inferior al de 2013", ha señalado.

La presidenta ha indicado que en el Gobierno "insistimos en reforzar el mensaje y transmitir el convencimiento de que la mejor muestra de confianza en empresarios es el que se extrae de datos reales".

Así, ha señalado que respecto a la inversión "se están acometiendo grandes y relevantes proyectos en nuestro territorio". "Lo sabemos por las solicitudes a nuestras convocatorias de ayudas, con un presupuesto público total de 30 millones de euros, hemos vuelto a recuperar volúmenes de 2012". "Cada año se realizan unos 200 millones de euros en gasto de inversión de las empresas acogidas a las convocatorias de subvención", ha dicho, para señalar que "cada año se tramitan más expedientes, fueron 193 expedientes en 2012 y 400 en 2017 en I+D+i".

Ha añadido que "las inversiones de las grandes empresas están siendo voluminosas" y ha señalado que "hay un incremento en el número de proyectos de interés foral; en lo que llevamos de año han sido 5 y hay más en estudio", ha afirmado, para añadir que "qué mejor prueba de confianza como Volkswagen con nuevo modelo, con un compromiso de inversión de 1.600 millones de euros".

En cuanto al empleo, ha indicado que en 2017 se sumaron 9.000 afiliaciones más a la Seguridad Social y "se superan los ritmos del conjunto de Estado". "El arranque en 2018 está siendo especialmente acelerado", ha dicho.

La jefa del Ejecutivo ha señalado que "van aumentado las contrataciones indefinidas, uno de los factores esenciales en la confianza empresarial" y ha señalado que "las altas y bajas de empresas son una tónica habitual, pero lo relevante es que el número de empresas no deja de crecer, otro síntoma de buena salud del tejido empresarial".

Se ha referido Barkos al PIB y ha indicado que "en 2015 crecimos un 2,9 por ciento, en 2016 se mantuvo y en 2017 un 3,2 por ciento; en el primer trimestre de este año, hemos crecido un 3,3, cuatro décimas más que la media del Estado". "Este buen ritmo parece que va a tener continuidad", ha dicho.

Ha manifestado que "otra prueba de confianza" es la nota A+ de Standars & Poor's, que en "su informe de abril resaltaba la riqueza de Navarra y nuestra competitividad, y valora positivamente que podemos acceder a la financiación de las entidades bancarias, que muestran interés por nuestra deuda".

PPN: "ÚNICAMENTE HA COGIDO LOS DATOS BUENOS"

En el turno de los grupos parlamentarios, Ana Beltrán, del PPN, ha reprochado a Barkos que "únicamente ha cogido los datos buenos" y ha advertido de que "las cosas no son tan divinas y magníficas" como la presidenta "ha pintado aquí". En su opinión, "no es casualidad que los empresarios navarros y catalanes sean los más pesimistas, por la similitud que hay de las políticas nacionalistas" y ha asegurado que mientras las políticas del Ejecutivo foral "se dediquen a los intereses nacionalistas, la confianza empresarial no va a crecer nunca".

Por contra, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha puesto en valor los datos "positivos" que "se están produciendo en todos los ámbitos". "Todos los datos que tenemos a nuestro alcance nos hablan de que las cosas van bien, por eso, este Gobierno tiene que ser revalidado en 2019", ha enfatizado Martínez, quien cree que "hay partidos, grupos y personas que se dedican a generar desconfianza". A esto le ha llamado "la 'beltranización' de la política, un síndrome muy contagioso en el que alguien va generando mentiras y falsedades".

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha preguntado a Barkos si "de verdad se cree que EH Bildu da confianza al tejido empresarial". Y ha remarcado que unos empresarios "invierten pese a ustedes y otros no vienen por ustedes y generan empleo en otras comunidades, ese es el drama". "Usted en definitiva está aprovechando la ola de crecimiento económico del país, pero la estamos aprovechando menos de lo que deberíamos por las decisiones que ha tomado", le ha reprochado a la presidenta.

En representación de EH Bildu, Adolfo Araiz ha destacado que "afortunadamente, ni los cuatro jinetes del apocalipsis ni las diez plagas de Egipto han venido a Navarra durante estos años, ni mucho menos" y se ha preguntado "cómo los empresarios después de oír a UPN y PPN no salen corriendo" de la Comunidad foral. "La situación es la que es, hay elementos positivos, muchas cosas por mejorar, pero no es la situación que ustedes quisieran", ha dicho a regionalistas y populares.

La portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha manifestado que "parece que a algunos grupos les molesta que Navarra afronte otro trimestre con el punto de confianza empresarial más alto de los últimos cinco ejercicios". "Navarra crece a más velocidad que el resto de Comunidades y goza de la tasa de desempleo más baja dentro de las CCAA", ha dicho.

La socialista María Chivite ha señalado que "unos y otros indicadores plantean mejoría de la situación". "Hemos mejorado, hay un nuevo ciclo de expansión económico pero queda mucho por hacer", ha dicho, para señalar que "Navarra ya no es una tan atractiva para inversores como lo fue en otro momento" y ha indicado que en parte es por la fiscalidad. "No debemos echar las campanas al vuelo", ha indicado, para exponer que "no todos los datos son positivos" en Navarra.

Finalmente, José Miguel Nuin, de I-E, ha indicado que "no da para mucho más esta comparecencia" porque "los datos hablan por sí solos". "Tres años después de iniciarse la legislatura, el discurso apocalíptico de que el cambio iba a traer desgracias a la economía en Navarra está anémico", ha dicho, para destacar "el crecimiento económico en Navarra en el primero trimestre del año y un nivel de confianza empresarial muy alto".