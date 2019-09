Barkos sitúa la "estabilidad" como "eje central" y afirma que "Navarra Suma está en el no por el no"

En una rueda de prensa con motivo del inicio del curso político, Uxue Barkos ha garantizado el apoyo del grupo parlamentario de Geroa Bai al Gobierno de Navarra, "siempre en el marco del acuerdo programático y con especial atención a la necesidad de dotar de mayorías parlamentarias a las iniciativas del cuatripartito, del Ejecutivo o del Parlamento en torno a ese acuerdo programático".

Barkos ha asegurado que le "sorprende profundamente la actitud que estamos viendo en estos meses de Navarra Suma, lo vemos una legislatura más asentado en el no por el no, en la pataleta parlamentaria de no entender que solo la mayoría absoluta permite la política en solitario, y donde no hay mayoría absoluta lo único que hay es autismo político, y en este caso, más allá de la reivindicación de esa primera posición, no puede negarse la necesidad del diálogo y el encuentro en la político". "Veremos si son capaces de empezar a trabajar seriamente con la conformación de las mesas de las comisiones parlamentarias, pero todo hace pensar que la cuestión no va a llevarnos hacia el optimismo", ha indicado.

Por el contrario, Uxue Barkos ha considerado que "sí va a ser posible visibilizar esa posible mayoría parlamentaria en determinadas iniciativas en la conformación de las presidencias y mesas de las comisiones parlamentarias con EH Bildu, con quien los contactos van en una dirección positiva".

Sobre si es partidaria de buscar una relación estable con EH Bildu para garantizar la mayoría absoluta del Gobierno en el Parlamento, Barkos ha afirmado que es algo que corresponde decidir a los socios del Ejecutivo. "El acuerdo programático tiene fuera a Navarra Suma y a EH Bildu. Nos encontraríamos desde Geroa Bai más cómodos en acuerdos con EH Bildu indudablemente en políticas de materia social, pero la legislatura pasada hubo por parte de Geroa Bai acuerdos con UPN, con PSN e incluso con el PP en otras materias. No parto de apriorismos en política. Es verdad que con EH Bildu hemos mantenido relación la pasada legislatura y eso genera una serie de confianzas", ha indicado.

PRESUPUESTOS Y PRIMERAS PREGUNTAS

Ante el inicio del trabajo parlamentario, Uxue Barkos ha fijado entre uno de los temas principales la aprobación de los Presupuestos Generales de Navarra para 2020, para lo que esperará primero a que el Gobierno apruebe el techo de gasto y, a partir de ahí, comenzar a trabajar en las cuentas, "con un objetivo irrenunciable para Geroa Bai, que es que Navarra continúe en esta legislatura en la senda de la estabilidad presupuestaria".

Además, el próximo jueves, en el primer pleno de control, Geroa Bai preguntará al Gobierno sobre las medidas adoptadas para impulsar y desarrollar el programa Skolae en la enseñanza pública y concertada y la puesta en marcha de la fundación navarra para la gestión de servicios sociales públicos. Asimismo, Geroa Bai va a registrar una interpelación sobre el traspaso de la competencia de tráfico a la Comunidad foral y sobre la posible modificación de la ley del convenio a la hora de asumir la regulación de nuevos tipos impositivos.

Geroa Bai ya ha repartido sus portavocías en las comisiones parlamentarias que se constituirán la próxima semana y Uxue Barkos ejercerá como portavoz en la Comisión de Régimen Foral, en la Comisión de Relaciones Ciudadanas y en la Ponencia de Asuntos Europeos.