Barkos afirma que "una hipotética devolución" de retenciones a las madres "podría llevar a incurrir en prevaricación"

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado, sobre la petición de la devolución con carácter retroactivo de las retenciones del IRPF a las madres navarras, que "una hipotética devolución podría llevarnos a incurrir en prevaricación" y ha defendido que "la Hacienda aplica lo que dicta la ley".

En comisión parlamentaria a petición del PPN, Barkos ha manifestado que la decisión del Gobierno foral es "en cumplimiento de la ley" y ha señalado que el fallo del Tribunal Supremo "hace referencia a la ley estatal". Según ha indicado, en la Comunidad Autónoma Vasca la ley "recoge la misma redacción literal" que la estatal, y no así la navarra.

La presidenta ha indicado que cuando se modificó la ley navarra en 2012 para eliminar la exención se "redactó a conciencia" y "no se hizo una mera copia de la norma del Estado". "La redacción en la ley navarra fue mucho más clara y no deja duda", ha comentado, para señalar que "el legislador navarro excluyó las exenciones de la norma expresamente" y "por dos veces, hay una doble anulación de las exenciones". "Ese es el motivo por el que no se puede llegar a lo que nos proponen", ha dicho a la portavoz del PPN.

Tras insistir en que la sentencia del Supremo "no afecta a la ley navarra", Barkos ha comentado que "entendemos que los tribunales van a tener dificultades para un fallo tal y como ha hecho el Tribunal Supremo porque se eliminaban las exenciones de las madres navarras".

Además, ha añadido que "una hipotética devolución de las prestaciones en Navarra podría llevarnos a incurrir en prevaricación" y ha defendido que "la Hacienda aplica lo que dicta la ley". Según ha añadido, "al margen de la sentencia del TS, el Gobierno foral ya previó en julio una deducción, y lo hizo por convicción y en el mejor de los ejercicios del autogobierno". "Unas deducciones que ya están aprobadas", ha dicho, para señalar que "compensan la eliminación de la exención" y que son "más equitativas y más progresivas". Así, ha considerado que este tema está "solucionado".

En cuanto a la retroactividad, la jefa del Ejecutivo ha señalado que "no es de recibo que quienes deciden eliminar la exención en 2012, ahora exigen corregir su desaguisado con efecto retroactivo", pero ha manifestado que es una cuestión de "seguridad jurídica". Según ha dicho, "legislar con carácter retroactivo en materia tributaria entra de lleno en materia de inseguridad jurídica".

De hecho, Barkos ha asegurado que el grupo de madres sugirió al Gobierno que introdujera una enmienda a la ley sobre deducciones para que se aprobara la retroactividad y "les dijimos que no era la posición que manteníamos desde el Gobierno". "Reconozco que quedan en tierra de nadie, en una situación enormemente injusta", ha dicho, para señalar sin embargo que el Tribunal Económico Administrativo de Navarra ya se ha pronunciado en contra de la devolución de las retenciones.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha manifestado a la presidenta que "la pelota está en su tejado" y "la realidad es que no tiene voluntad de hacerlo". "Puede modificar la legislación para devolver con carácter retroactivo, otra cosa es que no quiera", ha señalado, para indicar que la sentencia del Supremo "no era para las Haciendas vascas y lo han hecho". Ha pedido que las madres navarras "no estén en peor situación" que las del resto de España "solo porque usted les gobierne".

Desde UPN, Javier Esparza ha indicado que se trata de una cuestión de "voluntad" y ha señalado que "no se trata de la misma manera a los ciudadanos de Navarra que a los del resto de España". Y ha defendido las exenciones frente a las deducciones, "queremos estar exentos"; así como la retroactividad. "Yo creo que jurídicamente es perfectamente legal, claro que hay seguridad jurídica", ha comentado, para indicar que "no es justo ni es el camino que los navarros estemos en peor situación".

El parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha indicado que este "es un tema con cierto desfase en su actualidad después de todo lo que se ha votado en este Parlamento pero sirve para seguir estirando el chicle de las madres". A su juicio, "ha explicado bien la presidenta lo que sucede". "UPN, PSN y PPN utilizaron el autogobierno para poner a las madres en peor situación que las del resto del Estado", ha expuesto, para acusar a la oposición de hacer un "ejercicio de oportunismo".

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha reiterado que "el fallo del Tribunal Supremo se refiere a régimen común y no se puede extender el contenido de ese fallo" a la ley navarra y ha añadido que "siempre existen diferencias entre el régimen fiscal foral y el común, son diferentes, en unos casos la ciudadanía navarra se ve beneficiada y en otras situaciones hay otras cosas". Además, ha defendido las deducciones para las prestaciones por maternidad frente a las exenciones.

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Tere Sáez ha afirmado que la intervención de la presidenta ha sido "clarificadora" y ha asegurado que su grupo ha dicho "desde un principio que nos parece mucho mejor la propuesta de la deducción que la de exención". No obstante ha considerado que "las madres tienen legitimidad para pelear por lo que consideran sus derechos". "Yo no digo que lo comparta, pero me parece legítimo", ha indicado, para animar a los partidos políticos de la oposición a que costeen demandas judiciales de las madres.

La portavoz del PSN, María Chivite, ha afirmado que la devolución de las retenciones "no es prevaricar" y ha dicho que esperaba de la presidenta que "aportara soluciones y la única solución que aporta es que las madres vayan a la vía judicial". "Queremos para Navarra lo mismo que el Partido Socialista ha hecho en España y lo mismo que el Partido Socialista está haciendo en las tres Haciendas vascas. Es una cuestión de voluntad política y proponemos que a las madres se les reconozca el derecho desde ya y que se les haga la devolución en diferentes ejercicios presupuestarios", ha indicado.

Por último, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha afirmado que "no es cierto que las madres estén peor en Navarra que en el resto del Estado, están de otra manera, han tenido otro tratamiento". "En Navarra se ha hecho de manera más justa y equitativa, no es una cuestión de disponibilidad presupuestaria, es una cuestión de hacer un tratamiento de las deducciones en función de la renta", ha señalado.